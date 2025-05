Barbara Poljanec in Barbara Ribič že drugič do skupne zmage

Izziv v parih

Deseterica najboljših kuharjev sezone je v drugo polovico tekmovanja vstopila z izzivom v parih. Mojmir Šiftar : " Nocoj bo sodelovanje ključno za končni uspeh, zato bodo pari potrjeni iz obeh strani. " Dan Prohart je izbiral prvi, odločil se je za Jureta Kirbiša , ki je prav tako želel kuhati z njim. Na Danovo željo je naslednja izbirala Barbara Poljanec . Izbrala je Barbaro Ribič , ki je prav tako želela znova sodelovati z njo. Pia Pajnič je želela kuhati z Anamarijo Truden in Mišo Koplovo , ki pa nista dvignili roke. V tretje je šlo rado in ujeli sta se z Davido Pogorevc Hafner . Matic Maček je želel kuhati z Anamarijo, a zanj ni dvignila roke. Ujela sta se z Natalijo Sebanc , kar je pomenilo njuno že tretje sodelovanje. Zadnji par sta tako sestavljali Anamarija in Miša.

Karimova prva ljubezen

Sodniki so prejšnjič namignili, da bodo tekmovalci spoznali prvo ljubezen Karima Merdjadija . Sodnik je povedal: " Morda boste mislili, da pretiravam, ampak s to sladico sem želel povedati zgodbo. Poimenoval sem jo Moja prva ljubezen. " Med rezanjem je nadaljeval: " Tako kot je v ljubezni, je tudi ta sladica nepredvidljiva. Ko se zaljubiš, marsikaj vidiš skozi rožnata očala, dokler te ljubezen prvič ne zareže v srce. Sprva je nežna, gladka, mehka, potem pa te potegne v globine. Razkrije ti plasti, ki te presenetijo in pretresejo. Ima veliko lepih lastnosti, a zahteva svojo pozornost. Posvetil sem ji čas, odmeril vsak gram, vse sem skrbno premislil. "

Najdaljši recept v zgodovini MasterChefa

Tekmovalci so dobili recept za Karimovo prvo ljubezen, ki pa je bil dolg kot ponedeljek. Matic je komentiral: "Do jutri bomo tu." Karim: "Nocoj gre na balkon par, ki bo ta recept najbolj obvladal." Za kuhanje so imeli na voljo 120 minut, torta je morala biti po 100 minutah v modelu in na hlajenju. Pari so pohiteli z delom, zdelo se jim je, da nimajo dovolj časa za toliko komponent. A je Karim povedal, da so skoraj vsi recepti za njegove sladice tako dolgi. Pari so morali pripraviti disk iz krhega testa, bogat biskvit, hrustek, jagodni vložek, mousse in svetleč rdeč obliv.

Pari so lovili zadnje sekunde, ko so sestavljali torto. Matic in Natalija sta zaključila prva. Uspelo je tudi ostalim parom, a sta Davida in Pia to storili v veliki naglici. Po hlajenju je MasterChef ura začela odštevati zadnjih 20 minut za zaključevanje tort. Davida in Pia sta se borili do konca, pa čeprav jima ni dobro kazalo.