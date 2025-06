Barbara Poljanec in Jure Kirbiš sta zadnja polfinalista sezone

OGLAS

120 minut in štiri jedi

Barbara Poljanec, Barbara Ribič in Jure Kirbiš so nadeli črne predpasnike, ki so tokrat imeli še večjo težo. Luka Jezeršek: "Borite se za zadnji dve mesti v polfinalu." Mojmir Šiftar: "Vse bo odvisno od vaše kreativnosti in izvedbe." V 120-ih minutah so morali pripraviti štiri različne jedi, katerih glavna sestavina je bila svinjina. Trgovina je bila ves čas odprta. Karim Merdjadi: "Za vstop v polfinale boste morali znati tudi taktizirati. Po koncu kuhanja boste morali dobro razmisliti in sprejeti strateško odločitev, na kateri krožnik največ stavite." Mojmir je napovedal okušanje v štirih krogih, najboljšega v prvem krogu je čakala tretja polfinalna vstopnica, o usodi zadnjih dveh tekmovalcev so odločali naslednji krogi okušanja.

Sodniki so za izziv izbrali svinjino. FOTO: POP TV icon-expand

Barbara Ribič je verjela v svoje ideje, pri njej se je Mojmir oglasil najprej. Zavedala se je, da mora dati vse od sebe. V kuhanju je uživala, še bolj po Mojmirjevi spodbudi. Jure se je odločil za azijsko kulinariko, ki mu je zelo blizu. Vse jedi je že večkrat pripravil doma, zato je bil med kuhanjem suveren. Tudi Barbara Poljanec je kuhala z nasmehom in osredotočeno, Karim je bil nad njenimi idejami navdušen. Luko je v nadaljevanju zanimalo, kako bo Jure povzdignil svoje jedi. Želel je videti njegov napredek. Sodniki so bili navdušeni, ker so bili tekmovalci organizirani in so kuhali premišljeno. Priznali pa so, da bodo morali pohiteti, še posebej obe Barbari. Zadnje minute so bile zato zelo napete.

Barbara do tretje polfinalne vstopnice

Barbara Ribič je za prvi krog okušanja izbrala svinjsko rolado z marelicami, orehi in žajbljem, proseno kašo in naravno omako. Krožnik ni bil najlepši, edina svetla točka na njem je bila omaka, a je bila ta osnovna. Rolada je bila presuha, prosena kaša prav tako. Jure je izbral mongolsko svinjino z dušenim rižem. Mojmir bi si želel lepše predstavitve, a so bili okusi jedi vrhunski. Barbara Poljanec je izbrala krompirjev kroket, polnjen s pečenico in kislim zeljem, s holandsko omako z gorčico in gelom jabolka. Krožnik je bil lep, Mojmirja je navdušil lepo oblikovan kroket, ki je bil tudi rahel. Jed je opisal kot kmečko pojedino v prefinjeni obliki. Luka ji je čestital za uspeh, oba s Karimom sta pohvalila vse komponente in lepo, okusno celoto. Barbara je zato postala tretja polfinalistka sezone.

Jure si pribori zadnje mesto v polfinalu

Boj Barbare Ribič in Jureta se je nadaljeval, v vsakem naslednjem krogu okušanja sta lahko dobila točko za boljši krožnik. Jure je izbral svoj pad thai s svinjino, rakci in omako iz tamarinde in jed je sodnike navdušila z okusi. Karim: "Bogato, okusno, sočno. Super." Barbara je izbrala svinjske zrezke v kostanjevi omaki s polento. Jed ni bila lepo servirana, svinjina je bila suha in pusta, omaka pa pretežka, polento bi lahko popekla. Boljši krožnik je pripravil Jure in dobil prvo točko. Barbara je za tretje okušanje izbrala svinjski file z bučnimi semeni in bučnim pirejem. Karim je komentiral, da je ribica glede termične obdelave ravno na meji, da ni bila presuha, pire je bil gladek, okusi pa mu niso bili všeč. Jure je izbral masleno svinjino z ocvrtim indijskim kruhom. Karim je jed opisal kot sočno, okusno, ne prepekoče in zelo dobro. Mojmir in Luka sta se strinjala, Jure pa se je že videl na balkonu. Karim je to tudi potrdil, z dvema točkama je premagal Barbaro in si s tem priboril zadnje mesto v polfinalu.

Barbara Ribič se poslovi

Barbara je bila hvaležna za izkušnjo in za to, da jo je preživela s tako dobrimi ljudmi. Zahvalila se je sodnikom, obljubila je, da je ohranila predano znanje, pa čeprav na zadnjih kuhanjih ni bilo videti tako. Najbolj se bo spominjala prikuhanega predpasnika, značke imunitete in uspehov v paru z Barbaro Poljanec. O sebi se je naučila, da je vztrajna, borbena, in da poskuša čim bolj izkorisititi vse, kar ji je dano. Sodniki so ji namenili objem in ji čestitali, nato je morala sleči predpasnik.

Barbara Ribič se je poslovila tik pred polfinalom. FOTO: POP TV icon-expand