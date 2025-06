Barbara Poljanec in Miša Koplova sta veliki finalistki enajste sezone

Barbara Poljanec, Jure Kirbiš in Miša Koplova so se za vstop v veliki finale spopadli s pritiskom prave profesionalne kuhinje. Sodnike in goste je s svojimi jedmi najbolj navdušila Barbara, kot druga je v veliki finale enajste sezone vstopila Miša. Poslovil se je Jure, ki je pustil velik pečat v MasterChef kuhinji.

OGLAS

36 krožnikov za veliki finale

Sodniki so izrazili dobrodošlico finalistom enajste sezone MasterChefa Slovenija. Luka Jezeršek: "Miša, Barbara in Jure, vi trije stojite tukaj kot najboljši izmed najboljših. Čestitke." Finalisti so se spominjali svoje poti v tekmovanju in se veselili uspeha, obenem pa so se ozirali proti pokalu. Mojmir Šiftar: "Kuharska uniforma ni simbol zmage, je preizkus. In danes boste morali dokazati, da jo znate nositi." Karim Merdjadi: "Ob koncu večera bosta le dva med vami stopila v veliki finale." Luka: "Vaš uspeh pa bo odvisen od tega, kako dobro se boste znašli pod pritiskom prave profesionalne kuhinje."

Trojica pred finalnim obračunom FOTO: POP TV icon-expand

Poskrbeti so morali za trihodni meni za 12 gostov, vsak je moral torej pripraviti 36 krožnikov. Za toplo predjed so sodniki določili polnjene testenine, za glavno jed pečenko Wellington, za konec pa čokoladno sladico. 15 minut so imeli na voljo za kreiranje in organizacijo, za izdajo predjedi so imeli na voljo 60 minut, za izdajo glavne jedi pol ure in še pol ure za izdajo sladice. Vsak finalist je dobil dva kuharska pomočnika, vsi so bili najboljši iz generacije dijakov srednjih šol za gastronomijo in turizem. Pridružili so se jim po načrtovanju. (Fotogalerija pomočnikov)

Finalistom zagode pečenka Wellington

Luka je bil navdušen, ko so se finalisti lotili sestavljanja prvih krožnikov za goste. Dijaki so poskrbeli za profesionalno postrežbo predjedi, finalisti in njihovi pomočniki so pohiteli s pripravo glavne jedi. Juretova predjed se je sodnikom zdela minimalistična, a malce prepusta. A je Karim po okušanju povedal: "Ne sodi knjige po platnicah." Polnjene testenine so bile zelo okusne in sočne, lepo se je okušala dimljena postrv. Tudi Barbarine testenine so bile zelo okusne, bile so bogato polnjene, testo pa lepo tanko in ravno prav kuhano, manjkalo je le malo omake. Mišin krožnik je bil zelo lep in barvit, testo je bilo zelo tanko, porcija je bila ravno prav velika, vse komponente so se lepo povezovale.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



Pomočniki icon-picture-layer-2 1 / 3

Sodniki so v nadaljevanju pričakovali težave s pečenkami Wellington, zato ker so pozno romale v pečico. Tudi finalisti so vedeli, da ne bo časa, da bi njihove pečenke počivale. Med rezanjem so zato razpadale in Jure je bil zaradi tega še najbolj razočaran.

Barbarina glavna jed je bila lepo pripravljena, komponente so bile zelo okusne. Karim je pogrešal prilogo, ki bi jo moralo predstavljati listnanto testo. Mišina pečenka ni bila dovolj termično obdelana, a je bila jed zelo okusna. Tudi Jure je postregel premalo termično obdelano meso, v tistem trenutku bi ga lahko rešila le nebeška sladica. Barbarina sladica je bila tehnično enostavna, a je imela veliko komponent, od tod večja zahtevnost. Karim je visoko ocenil finalistkin brownie, pogum je pokazala tudi pri postavitvi. Mišina sladica je bila lepo servirana, bila je sveža, v njej se je čutila čokolada, a bi si je Karim želel malce več. Juretova sladica je bila po Karimovem mnenju preveč intenzivna za trihodni meni, sicer pa je bila karamelna omaka gladka, fondat lepo tekoč, okusi pa dobri. Svoja mnenja so podali tudi gostje, ki so prišli do podobnih ugotovitev.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV













Gostje icon-picture-layer-2 1 / 8

Finalni vstopnici za Barbaro in Mišo

Luka po posvetu z gosti: "Nocoj ste občutili težo chefovske uniforme in pritisk profesionalne kuhinje." Barbara je izvedela, kakšne napake je naredila pri predjedi in glavni jedi, ki sta sicer bili zelo okusni. Čokoladna sladica je bila po okusih in tehnikah brez napak. Izvedela je še, da so bili gostje z njenim menijem zadovoljni. Karim: "In to so pokazali tudi njihovi prazni krožniki. Zato si prepričljivo zaslužiš prvo mesto v velikem finalu." Barbara je povedala, da se njene sanje po pol leta truda uresničujejo. Miša in Jure sta prejela pohvale za predjed, a kritike za premalo pečen Wellington, Juretov je bil presurov. V Mišini sladici je bilo premalo čokolade, Juretova je bila čokoladna, a preobilna za trihodni meni. Mojmir: "Meni, ki je imel manj napak, si pripravila Miša, in zato kot druga vstopaš v veliki finale enajste sezone." Miši je odleglo, bila je ponosna nase.

Juretovo slovo

Jure se je poslovil tik pred velikim finalom. Povedal je, da se je naučil ogromno, tudi o sebi. Jure: "V to tekmovanje je morda prišel malo prestrašen Jure, ampak iz te kuhinje odhajam samozavesten, poln nekega znanja in s svojo chefovsko uniformo, ki sem si jo priboril." Spominjal se je ogromno uspehov in sodniki so povedali, da so uživali v njegovih jedeh. Mojmir: "Mislim, da si pustil ogromen pečat v MasterChef kuhinji." Jure je znova potrdil, da se vidi v svojem 'food trucku', saj mu je to blizu, poleg tega bi se veselil kateringov, dogodkov in festivalov. Mojmir je bil mnenja, da ima tudi v restavracijah svetlo prihodnost. Dodal je, naj uniformo nosi s ponosom in naj ga spominja na prehojeno pot. Jure: "Hvala res vsem za vse, kar ste nam dali, ker je bilo res neverjetno."

Jure se je poslovil tik pred velikim finalom. FOTO: POP TV icon-expand