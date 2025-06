Barbara Poljanec je zbrala pogum, podala se je na samostojno karierno pot

OGLAS

Veliki finale letošnjega MasterChefa Slovenija je bil najtežji v vseh sezonah doslej. Z Mišo Koplovo sta morali pripraviti desethodni meni. Kako si se počutila, ko sta bili postavljeni pred ta izziv, in kako si se lotila načrtovanja?

Letošnji veliki finale MasterChefa je bil res nekaj posebnega. Ko sva izvedeli, da bova morali pripravljati desethodni meni, sem bila zelo presenečena. Na to sem se pripravljala tako, da sem raziskala vse hode in kaj se pri vsakem hodu pričakuje. Potem sem poiskala jedi oziroma sestavine, ki sem jih za to uporabila, in spisala še recepte. Vse jedi sem doma tudi pripravila, da sem vedela, če moram kaj spremeniti.

Za priprave oz. mise en place sta imeli na voljo 6 ur. Kakšen kuharski maraton je bil to zate?

Priprava 'mise en placa' je bila zelo zelo zanimiva, malo napeta. Treba je bilo pripravljati več stvari naenkrat in biti dobro organiziran.

Sodniki so bili več kot navdušeni, na koncu težke preizkušnje so se vama priklonili. Kakšna izkušnja je bila to zate?

Celoten finale je bil zame poln emocij. Ugotovila sem, kaj vse sem skozi tekmovanje dosegla, zavedala sem se, da se vse končuje, in sem bila kar malo žalostna, ker sem res zelo uživala v celotnem tekmovanju.

Po prvem točkovanju si bila 2 točki v zaostanku, enako po drugem, saj sta obe z Mišo prejeli kar 30 točk. Zadnje točkovanje ti je sicer prineslo nove desetice, a je končna zmaga pripadala Miši. Ali so te točke sodnikov za katero jed presenetile?

Točke sodnikov so me mogoče najbolj pozitivno presenetile pri drugih treh hodih. Veliko truda sem vložila v te jedi, seveda tudi v vse ostale, ampak te so bile nekako v mojem stilu.

Miši si privoščila zmago, povedala si, da je bila enostavno boljša. Kako bi sama ocenila njeno borbo in desethodni meni?

Ne glede na to, kdo bi stal na drugi strani v finalu z mano, bi rekla enako.

Pokal se ti je za nekaj točk izmuznil iz rok. Ali si bila zaradi tega tako čustvena ali je bil razlog za tvoje solze še kje drugje?

Res je, pokala žal nisem osvojila jaz, čustva in solze pa niso bile solze žalosti, ampak posledica vsega skupaj, kako so vsi navijali zame, me spodbujali, in verjetno tega, da je res konec. Adrenalin je popustil in je vse privrelo na plan.

Med pripravami na veliki finale vaju je presenetil Luka Pangos. Povedal je, da ti bodo s pokalom ali brez njega po MasterChefu odprta vsa vrata. Ali so se njegove besede potrdile?

Ko je Luka Pangos vstopil v kuhinjo, me je res presenetil, nisem pričakovala tega. Te njegove besede so mi res veliko pomenile, mi dale nov zagon.

Če bi osvojila glavno nagrado, bi jo vložila v nabiranje novih slaščičarskih znanj, pa čeprav si očitno že prava mojstrica? Kakšni so tvoji načrti glede tega?

Želja po učenju še vedno ostaja. Morda se bo vse skupaj zamaknilo, ampak jaz si tega res želim.

Imaš krasnega šefa, Nika Meseca, ki te maksimalno podpira. Pa vendar, ali je tvoja želja lastna slaščičarna?

Po koncu šova sem razmišljala, kaj sedaj, kako naprej? Zbrala sem pogum in se odločila, da nadaljujem samostojno karierno pot. Odprla bom slaščičarno, kjer bo možno kupiti slaščice po naročilu.

V tekmovanju si navduševala tudi s slanimi jedmi. Kdo bo odslej deležen tvojih slanih kulinaričnih stvaritev?

Slanih jedi bodo še vedno deležni moji domači in pa ljudje, ki bodo prišli na dogodke, na katerih sodelujem s fanti.

Vsi ljubiteljski kuharji se lahko prijavijo v 12. sezono MasterChefa Slovenija. Bi lahko za konec z njimi delila svoj recept za uspeh v tekmovanju?