Barbara premagala depresijo, zdaj se bo pogumno spopadla z MasterChef izzivi

Nova sezona MasterChefa Slovenija bo postregla z odličnimi masterclass oddajami, ki so za tekmovalce enkratna priložnost za učenje. Znanje jim bodo predajali sodniki, v goste pa prihajajo tudi vrhunski chefi. Kar štirje se ponašajo z Michellinovo zvezdico, zato se obeta kulinarična poslastica tudi za navdušence pred televizijskimi zasloni.

A morda ji bo lažje zaradi njene ljubezni do adrenalinskih izzivov, saj ni dvoma, da je takšen tudi MasterChef Slovenija. Barbara: " Obožujem vse, kar je povezano z adrenalinom. Malo bo podobnosti tudi v MasterChefu, predvsem v tem smislu, ko bom nek izziv opravila zelo dobro. Mislim, da bo ta občutek in nagrada za dobro opravljen izziv podoben tem adrenalinskim izzivom. Pa tudi, kar se tiče živčnosti, predvsem, preden se bo izziv začel, ta nestrpnost je precej podobna kot recimo preden skočiš s padalom. "

V novi sezoni MasterChefa Slovenija , ki na POP TV prihaja 17. marca , se bosta preizkusili dve slaščičarki, ki pa se bosta morali dokazati v pripravi slanih jedi. Ena je 36-letna Barbara Poljanec , ki prihaja iz Kranja. Barbara: " Ne vem čisto, kdaj točno sem se navdušila nad izdelavo sladic, je bilo pa zelo pozno pri 20-ih, 21-ih letih mogoče. Prvo torto sem spekla za bivšo sošolko. V tem sem tako uživala, da sem se kasneje vpisala še na izobraževanje odraslih, smer slaščičar. " Že od majhnega pa je bila nora na bonbone in to tako zelo, da ji je oče za 10. rojstni dan kupil 5 kilogramov v upanju, da bi se jih prenajedla. Misija se je končala brez uspeha. Barbara: " Mojih 5 kilogramov bonbonov sem večinoma pojedla sama, malo sem jih delila z brati in sestrami, nekaj tudi s sošolci, predvsem tiste, ki so mi bili malo manj všeč (smeh), ampak teh je bilo res malo. Še vedno sem nora na gumi bonbone, kljub temu, da je ati mislil, da se jih bom prenajedla (smeh). "

Morda ne bi niti pomislili, da se je adrenalinska navdušenka soočila z depresijo, kar je bilo najbolj žalostno obdobje v njenem življenju. Takrat ni vedela, kako naprej. Barbara: "Takrat znakov niti nisem prepoznala. Zdaj pa bi rekla, da so znaki monotonost, nihanja razpoloženja, otopelost, negativne misli. Pri prepoznavanju tega stanja mi je pomagal šef, pri katerem sem trenutno zaposlena. Ne vem, kako je to ugotovil, verjetno je prepoznal te znake, ki sem jih naštela, se je pa z mano o tem pogovoril, in mogoče iz pogovora razbral, da nekaj ni v redu. Takrat me je usmeril po ustrezno pomoč. Res sem mu zelo hvaležna za vse to." O tem obdobju ji ni težko govoriti, tudi zato, da bi morda pomagala drugim: "Drugim bi svetovala, če prepoznajo kakšne take znake, naj se tega ne sramujejo, naj se ne obremenjujo s tem, kaj si bodo drugi ljudje mislili. Naj si poiščejo pomoč. Veliko je dejavnikov, ki lahko pripeljejo do takega stanja. S pravilno pomočjo se stanje pozdravi in izboljša."

Življenjske radosti ni našla samo v slaščičarstvu, Barbara uživa ob prebiranju knjig, rada hodi v hribe in kolesari. Tudi to so stvari, ki lahko pomagajo. Barbara: "Meni so rekreacija, branje knjig in sprehodi v naravi zelo pomagali pri premagovanju depresije. Si pa mora vsak posameznik sam najti stvari, ki ga veselijo in spravijo v dobro voljo in mu bodo pomagale. Bi pa rekla, da je šport zelo dobra izbira."

V prvem tednu jo čaka adrenalinski boj za MasterChef predpasnik, do finala pa se bo zvrstilo še veliko izzivov. V primeru zmage bi šla - na slaščičarski tečaj. Barbara: "Na tečaj bi se vpisala, ker se mi zdi, da je še veliko stvari, ki bi se jih lahko naučila. Veliko je tudi novosti, ki bi mi prišle prav v mojem poklicu. Mislim, da se celo življenje učimo, znanja ni nikoli preveč. In v tem res uživam, rada raziskujem nove trende, nove kobinacije okusov in pridobivam nova znanja v slaščičarstvu."