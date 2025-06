Barbara Ribič skupaj s fantom začenja čudovito zgodbo

OGLAS

V MasterChef tekmovanju si prišla zelo daleč, iz oddaje v oddajo si kazala večji napredek, nato se je zgodba obrnila. Kaj je botrovalo temu?



Skozi tekmovanje bi kot svoji največji vrlini izpostavila mirno glavo in borbenost. Slednjo sem ohranila vseskozi, tudi v teh zadnjih izzivih, ki mi nekako niso stekli. V MasterChef kuhinji ni vse odvisno le od kuharskega znanja, temveč predvsem od hitrega razmišljanja in prave ideje ob pravem času. Mislim, da mi je ob koncu ravno tukaj zmanjkal tisti kanček sreče. V uvodnih minutah sem sprejela napačne odločitve, kar se je poznalo že med kuhanjem in pogovori s sodniki, na koncu pa odražalo na mojih nedodelanih krožnikih.

Po neuspehu na prvem izzivu tega tedna si pristala na izločitvenem testu, na katerem ste morali pripraviti kar štiri jedi. Ali je bilo odmerjenih 120 minut enostavno premalo zate? Moje misli so bile za ta izziv čisto napačno pripravljene. Res nisem pričakovala, da bomo v tako kratkem času morali dostaviti kar štiri krožnike. Vesela sem bila, ker sem imela kar nekaj idej in sem se dela takoj lotila na polno, a se je hitro izkazalo, da so bile ideje za dan izziv preprosto napačne. Pridno sem izkoristila danih 120 minut, a mi na žalost na koncu nobenega izmed krožnikov ni uspelo dostaviti takšnega, kot sem si ga zamislila.



Mojmir je bil prepričan, da bi doma z enakimi sestavinami pripravila povsem drugačne jedi. Ali je imel prav?



Doma je vse drugače. Dokler sam ne vstopiš v MasterChef kuhinjo preprosto ne moreš razumeti, kako hitro se lahko kaj zalomi. Stvari so obrnjene na glavo – nekaj, kar doma obvladaš, ti lahko tu povzroči ogromno preglavic. Na drugi strani se lahko kakšnega izziva zelo ustrašiš, a ga odlično odkuhaš. Zmeraj je mogoče karkoli. Sama naloga mi ni bila tuja, sestavine so mi blizu, doma sem MasterChef tekmovanju namenila ogromno učenja in vaje. Tudi sama verjamem, da ti krožniki niso odraz tega, kar zmorem.



Glede na pokazano v preteklih oddajah, zadnji teden res ni odraz tvojega kuharskega znanja. Tudi Jure Kirbiš je izjavil, da si v tekmovanju rastla in marsikaj dokazala. Koliko ti pomenijo takšne besede?



V legendarno MasterChef kuhinjo sem, direktno iz svoje domače kuhinje, prišla po znanje in novo izkušnjo. V začetku si zagotovo nisem mislila, da me bo svet kulinarike tako hitro in tako močno povlekel vase. V tem obdobju sem res dihala in živela za to tekmovanje. Sploh, ker sem bila morda najprej nekoliko negotova, je bila vsaka pohvala še kako dobrodošla. Res sem vesela, da smo tekmovalci letos uspeli splesti tako lepa prijateljstva, si namenjali toliko podpore in izmenjali toliko lepih besed. Res je dober občutek, ko vidiš, da nekdo opazi tvoj trud in napredek.



V tekmovanju je bilo stresno in naporno, a si doživela veliko lepega. Kdaj ti je bilo najhuje in kdaj najlepše?



Vseskozi sem poudarjala, da je naporno, a da moramo ob tem tudi uživati. Če zdajle potegnem črto, lahko mirno rečem, da mi je to tudi uspelo. V najlepšem spominu mi bo zagotovo ostala osvojena imuniteta, s celotno izkušnjo kuhanja vred. Posebni trenutki so bili tudi nekateri skupinski izzivi – recimo tisti, v katerem sva z Barbi tekmovali druga proti drugi, a skupaj osvojili balkon, pa tisti, ko nas je na balkon kot vodja skupine odpeljala Davida. Še najtežji je bil izločitveni izziv, kjer sem kuhala trikrat in na koncu domov poslala Pio. V tistem izzivu sem jed, tako rekoč brez napake, dostavila že v prvem krogu, a mi ni uspelo osvojiti balkona. Res hitro se je bilo treba pobrati in boriti naprej.

Sodniki so te pred slovesom objeli, po zraku so leteli poljubčki sotekmovalcev. Kako pa je bilo, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje?



Skupaj s sotekmovalci smo v tej kuhinji doživeli toliko lepega, da je bilo v tistem trenutku kar težko dojeti, kaj se zares dogaja. Da je to to. Vedela sem, da sem ponosna nase in hvaležna za celotno izkušnjo, seveda je bilo prisotno tudi razočaranje, da mi ni uspelo priti še korak dlje. V resnici sem potrebovala še kar nekaj dni, da sem zadihala in vse doživeto sestavila v eno lepo celoto. Nisem si mislila, da bo svet po tekmovanju tako drugačen, oziroma, da bom iz legendarne MasterChef kuhinje odšla s tako drugačnimi pogledi in cilji za naprej.



Kako so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v tekmovanju in ali opažajo napredek v tvojih jedeh?



Že ob vstopu sem si, ne glede na vse ostalo, najbolj želela, da bodo moji domači ponosni na to, kakšna oseba sem. Zato sem najsrečnejša, ko mi povedo, da sem 'po televiziji' točno takšna kot sicer. Napredek so na krožnikih, ki sem jih tekom tekmovanja pripravljala za vajo, okušali sproti. V naši družini vsi res radi in ogromno kuhamo, zato smo veliko znanja izmenjali tudi z domačimi. Glede na slišane komentarje ob predvajanju oddaje pa si moji vseeno niso najbolj predstavljali, kakšne krožnike vse sem dostavila tudi našim MasteChef sodnikom.



Povedala si, da se veseliš vsega, kar te čaka zunaj, MasterChef izkušnja pa ti bo pri tem zelo pomagala. Kakšne načrte za prihodnost imaš?



V Voličini s fantom urejava še zadnje detajle na kmetiji, kjer si v prihodnosti želiva gostiti ljudi v prekrasnem ambientu naše zelene dolinice. Ustvarjava prostor, kjer bodo gostje ob dobri hrani lahko uživali tudi v naravi, družbi živali in raznih aktivnosti na prostem. Res si želim ostati v tem svetu – ne le kulinarike, temveč tudi gostoljubja kot takega. Medtem se je začelo tudi zame pestro poletje. Srečati me je oziroma bo namreč mogoče na kar nekaj dogodkih v okolici Lenarta.

