Barbara Perić s svojo skupino odločno do zmage

Kot se za svečani dogodek spodobi, so tekmovalci najprej nazdravili na 10. sezono MasterChefa Slovenija , pa tudi na tokratni izziv. Razdeljeni v štiri skupine so morali speči praznično torto. Luka Jezeršek : "Želimo pravo slaščičarsko mojstrovino. Torto, ki se bo v zgodovino zapisala kot uradna torta praznovanja 10. sezone slovenskega MasterChefa." Sodniki so za vodjo prve skupine imenovali Lidijo Subašić , člani njene skupine so bili Rok Novak , Domen Beribak in Martina Pušnik . Vodja druge skupine je postala Klara Šmigoc , člana njene skupine sta bila Blanka Erniša in Matjaž Vengust . Vodja tretje skupine je bila Barbara Perič , pridružili so se ji Amadeja Lube , Luka Pangos in Jure Pavlič . Andreja pa je vodila četrto skupino, katere članici sta bili Dana Ilić in Julija Bukvič .

Luka je sredi peke povedal, da je našel zmagovalno skupino, ki je bila po njegovem mnenju Lidijina. Zelo suverena je bila tudi Barbara, ki je stavila na svoje pekarske sposobnosti. A je Mojmir opozoril, da se lahko v zadnjem trenutku vse spremeni. In res je Lidijina skupina v nadaljevanju ugotovila, da eden od biskvitov ni dovolj pečen. Hitro so se odločili, da mora nazaj v pečico. Ko je še Mojmir šel na ogled vsake kuharske postaje, ni bil tako zelo optimističen kot njegova kolega. Lidijina skupina je imela težave tudi z drugim biskvitom, ki je razpadel, na koncu pa z nanosom kreme in dekoracijo. Torta Barbarine skupine je na pogled veliko obetala, vodja je pripravila lepe piškote, poleg tega je odločno vodila svojo skupino.

Mojmir Šiftar je tekmovalcem pred peko dal še nekaj napotkov: "Navdih za torte boste danes morali črpati od naših dveh sodnikov." Karim Merdjadi je pričakoval prefinjenost, pravo sladkobo in žametnost. Luka pa je pričakoval mehko, sočno, bogato in razigrano torto. Vsaka skupina se je morala odločiti za eno izmed tort, Barbarina se je odločila za Karima, Andrejina prav tako, Lidijini in Klarini skupini pa je tako ostala Lukova torta. Za pripravo so imeli na voljo dve uri in 45 minut, dodatnih 45 minut so jim sodniki namenili za finalizacijo oziroma dekoracijo.

Uradna torta praznovanja 10. obletnice postane torta Barbarine skupine

Klarina skupina je bila zadovoljna z rezultatom. Pripravili so torto s cimetovim biskvitom, v njej so se skrivali mousse temne in bele čokolade ter jabolčni in pomarančni gel. Torta je bila elegantna, plasti so bile zelo lepo vidne. Luka je pohvalil okuse in njihovo domačnost, skupina mu je pričarala lepo obletnico MasterChefa. Karim je ocenil, da je torta preveč nasitna, želel bi si več svežine. Mojmir pa je bil navdušen nad okusi in kremoznostjo.

Torto Andrejine skupine so sestavljali pasijonkin biskvit, krema iz manga, žele iz pasijonke in čokoladni ganache. Karim je ocenil, da bi se pri zunanjosti lahko malce bolj potrudili, bila pa je bogata in plasti so bile lepo vidne. Sodniku so bili všeč tudi okusi ter razmerje biskvita in kreme. Mojmirju je bila torta prekisla in pregrenka, Luku pa se je zdel biskvitni del pretiran.

Torta Lidijine skupine s kremo iz bele čokolade in kokosa ter gelom malin in borovnic z videzom ni prepričala, tudi plasti niso bile lepe. Luka je bil zadovoljen, ker je bila torta razigrana in dobra, a je opozoril na nekaj tehničnih težav. Zgornji biskvit je bil pretrd, spodnji del pa premehek.

Karim je bil ganjen, ko je Barbarina skupina pred sodnike postavila še zadnjo torto. Pohvalil je dekoracijo, pod katero so se skrivali limetin biskvit, krema bele čokolade, limete in mousse iz borovnic. Plasti so bile lepo vidne, okusi so bili skladni, biskvit mehek, svež in ravno prav namočen. Luka je povedal, da je torta lahka, sveža in elegantna. Pohvalil je razmerje med biskvitom in kremami ter videz. Mojmir je za konec povedal, da je svoji ženi, ko jo je spoznal, pripravil borovničevo pito z belo čokolado in limeto. Mojmir: "Ko sem slišal, kaj delate, sem iskal okuse, ki se jih še dobro spomnim izpred osmih let, in moram reči, da so enaki."