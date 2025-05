Barbara se je odločila za spremembo, v MasterChefu je kar sijala

OGLAS

Barbara Poljanec je nadvse uživala v zadnjem kuhanju v parih. Tekmovalci so posebej za to priložnost oblekli svečana oblačila in 36-letnica iz Škofje Loke je, urejena od glave do pet, prav sijala. Razkrila je, da se leto ali dve nazaj ni počutila dobro v svoji koži, nakar je sprejela odločitev za spremembo v svojem življenju. S pomočjo LCHF diete, oziroma z zmanjšanim vnosom ogljikovih hidratov je izgubila kar 15 kilogramov. To, da je po poklicu slaščičarka, ni bila prav nobena ovira. Barbara: "Dieta mi, kar se tiče poklica, ni predstavljala nekih težav. Sladic, ki jih pripravljam, ne jem oziroma zelo redko, tako da to ni bila neka ovira." Tekmovalka je še razkrila, da se morda sploh ne bi prijavila k sodelovanju v MasterChefu Slovenija, če se v svoji koži ne bi počutila dobro.

Barbara Poljanec FOTO: POP TV icon-expand

Še sreča, da je Barbara zbrala pogum za prijavo, saj se njeni uspehi kar vrstijo, najsi bodo samostojni, v skupinah ali v parih. Tako sta si z Juretom Kirbišem v novem tednu tekmovanja z lepim sodelovanjem priborila novo zmago. Obema tekmovalcema so sodniki uresničili željo, ko so ju posedli za isto mizo. Jure je že med kuhanjem izjavil, da sta zlati duo, kar se je na koncu tudi potrdilo. Barbara: "Tudi jaz sem bila zelo vesela, da bova z Juretom kuhala skupaj. Od začetka šova se zelo dobro razumeva, v bistvu sem se z vsemi fanti te sezone. Jure je med vsakim izzivom zelo miren, hiter, spreten in sem vedela, da bova dobro sodelovala. Vidim ga kot zelo dobrega prijatelja, ki je vedno pripravljen pomagati."

Barbaro je kot favoritko najprej izpostavil Matic Maček, v tokratni oddaji so tudi sodniki izjavili, da je doživela največjo preobrazbo glede talenta, borbenosti, znanja in samozavesti. Luka Jezeršek je naravnost povedal, da jo vidi kot potencialno finalistko. Barbara: "Lepo je slišati, da nekdo vidi tvoj trud, da uživaš v tem, kar delaš. Da me Luka vidi kot finalistko, mi res ogromno pomeni, ker na začetku zares nisem verjela, da lahko pridem tako daleč. Mislim, da so mi ravno vsi ti komentarji pomagali, da sem pridobila tudi na samozavesti in da se zavedam, kaj vse znam in lahko naredim, če se potrudim." Ali se bo Lukova napoved uresničila, bomo videli prav kmalu.

Ne zamudite nove oddaje MasterChef Slovenija nocoj ob 21.10 na POP TV.