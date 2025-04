Barbara toplo priporoča sodelovanje: Naj vas ne bo strah kamer

Barbara Poljanec je v MasterChef Slovenija vstopila kot slaščičarka, ki pa nadvse rada pripravlja tudi slane jedi. Da ima izreden občutek za kombiniranje okusov, je med drugim dokazala na zadnjem individualnem izzivu, ko je navdušila gostjo Rebeko Dremelj in si kot edina tekmovalka na izzivu priborila varnost. Barbara je na svoj zadnji dosežek zelo ponosna, uspeh pa dojema kot morda svojega največjega doslej. Barbara: " Mislim, da sem šele po ogledu oddaje ugotovila, kaj mi je sploh uspelo, kako lepo in okusno jed sem pripravila. In res mi je bilo v čast, da sem lahko kuhala za tako super osebo, kot je Rebeka Dremelj. Celotno kuhanje je bilo zabavno in sem res uživala. Da sem skuhala tako jed, mi je res pomenilo ogromno, mogoče celo največ do sedaj, ker je celotna jed in izvedba moja ideja. "

Kot so povedali sodniki, je pripravila najboljšo piščančjo rolado v vseh sezonah MasterChefa Slovenija, kar je seveda svojevrsten dosežek. A jed za Rebeko ni bila njena edina odlična slana jed. Pred njo je navdušila s pastirsko pito, nenazadnje si je tudi MasterChef predpasnik že v drugem krogu kuhanja priborila s popolno pripravljenim in pečenim filejem brancina. Barbara: "Zelo sem vesela, da sem se pokazala in dokazala tudi na slanih jedeh. To mi nekako pove, da imam dober občutek za to, katere okuse kombinirati skupaj, kako jed zastaviti, da bo lepo funkcionirala in bo na koncu tudi okusna."

A slaščičarstvo zaenkrat ostaja njena strast. Na vprašanje, ali po svojih uspehih s slanimi jedmi razmišlja o 'prestopu' med kuharje, odgovori: "Uživam v pripravi slanih in sladkih jedi. Z veseljem bom kdaj pa kdaj stopila tudi v kuhinjo, ampak sladice še vedno ostajajo moja prva ljubezen. V pripravi teh res uživam in se že veselim novih izzivov in kreacij v slaščičarni, v kateri delam."

Medtem ko Barbara pridno ustvarja sladke kreacije, je MasterChef Slovenija šel na prvomajske počitnice, na POP TV se vrača 5. maja. Odprte pa so že prijave za novo sezono tekmovanja in Barbara bi izkušnjo priporočila tudi drugim ljubiteljskim kuharjem. Barbara: "Prijavo v MasterChefa res priporočam vsem, ki uživajo v kuhanju, ki si želijo novega znanja, novih izkušenj, novih poznanstev. Zame je bila celotna izkušnja zelo pozitivna, zelo zabavna, ogromno sem se naučila, spoznala veliko novih prijateljev. Z nami je bila ves čas zelo prijetna ekipa, ki je skrbela, da nam je bilo res lepo in prijetno. Naj vas ne bo strah kamer, to je prva stvar, ki jo pozabiš, ko se snemanje začne (smeh)."