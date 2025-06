Barbara v šoli ni bila sprejeta, v MasterChefu piše povsem drugačno zgodbo

Barbara Poljanec iz tedna v teden navdušuje v MasterChef tekmovanju. S svojim kulinaričnim znanjem in izostrenimi brbončicami preseneča tako s sladkimi kot slanimi jedmi. Edina ovira, ki jo mora preskočiti, je očitno samo še postavitev na krožnik, ob tem pa mora zaupati vase. Njene težave s samozavestjo izvirajo iz njenih osnovnošolskih let, ko ni bila sprejeta v družbo, otroci pa so jo zbadali. Barbara: " Res je, obdobje osnovne šole zame ni bilo ravno najlažje. Mislim, da se otroci in mladostniki, ki to počnejo verjetno sploh ne zavedajo, kakšne posledice to lahko pusti. "

A v MasterChefu Slovenija piše povsem drugačno zgodbo, v tekmovanju je našla svoje kulinarične sorodne duše in še več. Tekmovalci sodelujejo, si pomagajo in drug drugemu privoščijo uspeh. Barbara: "V MasterChefu sem res spoznala odlične prijatelje. Ves čas tekmovanja smo se spodbujali, si pomagali, se zabavali. Lepo mi je bilo, ko sem videla, kako je, ko so ob tebi ljudje, ki so iskreni, te razumejo in so ti na voljo, ko je težko." Vse to in spodbudne besede sodnikov med samimi kuhanji pa očitno pozitivno vplivajo nanjo. Karim Merdjadi je tako komentiral, da je postala povsem drug človek, v kulinaričnem smislu in kot oseba.

Prav zaradi kulinaričnih presežkov pa jo sodniki že povezujejo s pokalom. Za las ji je denimo ušlo prvo mesto v polfinalu, s svojo sladico je navdušila, težava je bila le v postavitvi. Glede na težavnost izziva ji je uspelo nekaj neverjetnega. Barbara: "V zadnjem izzivu se mi je res čisto za malo izmuznilo polfinale. Ne glede na vse, sem ponosna nase in na svoj krožnik. Izziv mi je bil zelo všeč in še kar ne morem verjeti, kako te to spodbudi k drugačnemu razmišljanju, da potem dostaviš tako sladico, ki je bila po okusu, kot da bi jedel idrijske žlikrofe."