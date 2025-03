Barbarina kuharska strast se je rodila na kmetiji ob kuhanju z najboljšimi sestavinami

Nova sezona MasterChefa Slovenija bo postregla z odličnimi masterclass oddajami, ki so za tekmovalce enkratna priložnost za učenje. Znanje jim bodo predajali sodniki, v goste pa prihajajo tudi vrhunski chefi. Kar štirje se ponašajo z Michellinovo zvezdico, zato se obeta kulinarična poslastica tudi za navdušence pred televizijskimi zasloni.

Barbara Ribič iz Šetarove pri Lenartu se bo 17. marca na POP TV pomerila za predpasnik nove sezone MasterChefa Slovenija . Ljubiteljska kuharica je po izobrazbi diplomirana inženirka medijskih komunikacij. Barbara: "Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru sem diplomirala iz medijskih komunikacij. Gre za študijski program, ki prepleta tako naravoslovne kot družboslovne znanosti, študentje pa smo tekom šolanja raziskovali in se učili vse o upravljanju medijskih vsebin. Kot diplomantka razumem ustvarjanje, analiziranje in distribuiranje multimedijskih vsebin. Povedano po 'domače' – skozi študij smo raziskovali in se učili o časopisu, radiu in televiziji, fotografiji, snemanju in montaži, pa o 3D modeliranju in animaciji, ustvarjanju spletnih strani, prisotnosti na družbenih omrežjih ter o novinarskem delu. Za boljše razumevanje lahko povem še, da sem sama prvo zaposlitev na podlagi tudi sicer ogromne ljubezni do branja in pisanja našla v agenciji, kjer sem soustvarjala lokalni časopis, upravljala družbena omrežja za podjetja in pisala kreativna besedila za različne potrebe naročnikov."

Kljub temu, da se je že od majhnih nog vrtela v kuhinji in pridno nabirala kuharske veščine, se tako ni odločila za poklic kuharja, temveč nabiranje teoretičnih in praktičnih znanj za zaposlitev v medijskih hišah, oglaševanju, marketingu in kreativnih agencijah. Barbara: "Z izbiro oziroma končanim študijem sem še vedno zelo zadovoljna, saj se v njem zame prepletata ljubezen do slovenskega jezika in ustvarjanja vizualnih vsebin, hkrati pa gre za eno najbolj dinamičnih in spreminjajočih se področij, kar pomeni, da nov delovni dan ni nikoli enak prejšnjemu ter da je zmeraj ogromno prostora za radovednost, ki mi je res nikoli ne zmanjka. O poklicu kuharja, iskreno, nisem nikoli zares razmišljala, kljub temu, da sem v kuhinji od malih nog preživela ogromno časa. Kuharstvo in slaščičarstvo sem zmeraj dojemala zgolj kot hobi, skozi katerega sem najbližjim izkazala pozornost in jim narisala nasmeh na obraz. Se pa že zelo veselim to svojo strast deliti s širšim krogom ljudi in jim skozi svoje krožnike predati delček sebe."

25-letnica pravi, da je nasmejana, energična in vztrajna ženska, ki je vedno pripravljena na nove pustolovščine. Od tod tudi prijava v MasterChef Slovenija. Barbara: "Vsekakor so tudi te tri oziroma štiri lastnosti velik del moje prijave. Moram pa biti tukaj čisto iskrena, del tekmovanja MasterChef Slovenija nisem postala kar tako, ampak zame za to prijavo stoji veliko več. Kot prvo se moram za to izkušnjo zahvaliti svojemu fantu. Nisem se namreč prijavila sama, ampak me je prijavil on. Še ne tako dolgo nazaj bi bila zaradi različnih strahov absolutno proti, izkušnje zadnjih let pa so me naučile, kaj je zame resnično pomembno in kako škoda je nekatere priložnosti zamuditi zgolj zato, ker se obremenjujemo z mnenjem drugih ljudi. Brez nekih okvirjev oziroma strahov se zdaj izjemno veselim preizkusiti, učiti in rasti še na kuharskem področju, v prihodnosti pa v tej panogi tudi delati in ustvarjati."

Barbara je odraščala ob najboljši hrani z domačega vrta in domače njive, saj prihaja s kmetije in iz velike družine. Barbara: "Mislim, da ravno iz vsega tega izhaja moja ljubezen do kuhanja. Res verjamem, da je lokalna hrana najboljša. Če so sestavine že same po sebi odlične, za dober krožnik ne potrebujemo več veliko. Vem, da je to daleč od samoumevnega, a pri nas so bili domači pridelki in izdelki zmeraj stalnica, ne izjema. V mislim imam res vse mogoče – moko, jajca, zelenjavo, meso, med ... Zelo vesela sem, da sem lahko odraščala v takšnem okolju. Vse, kar mi je bilo privzgojeno, želim na različne načine deliti tudi naprej."

Kuharsko širino pa je nabirala tudi na potovanjih, kar ji bo zagotovo pomagalo na tekmovanju MasterChef. Barbara: "Poskusila in raziskovala sem že kar nekaj precej različnih kuhinj, kar mi bo zagotovo prišlo prav. S fantom se ob vsaki priložnosti zelo rada podava v svet. Najino prvo večje potovanje je bilo na Tajsko, potem sva obiskala še recimo Jordanijo, seveda tudi večji del Evrope, daleč največja pustolovščina pa je bilo dober mesec dni trajajoče potepanje po Mehiki, Kostariki in Nikaragvi. Vleče me v dežele, kjer se kultura in hrana precej razlikujeta od tega, kar poznamo. Še posebej pa tja, kjer sta tudi morje in sonce. Sicer pa so najljubši spomini zmeraj nastali tam, kjer sva klepetala z domačini in resnično začutila njihov utrip življenja."