Bernard izgubil sorodno dušo: Ne morem si tega odpustiti

Za nadaljnji obstanek v tekmovanju so se borili člani poražene rdeče skupine, Bernard , Maša , Evita , Daša in Luka . Sodniki so takoj prešli k bistvu. Karim Merdjadi : “Če hočete ostati v tej kuhinji, morate pokazati napredek iz krožnika v krožnik. Čaka vas trislojni izločitveni test.” Luka Jezeršek : “Vsakič bo vse odvisno samo od vas in od tega, kar se skriva pod skrivnostno škatlo.” Bine Volčič : “Vaša prva jed bo pokazala, kaj znate. Kdor bo najslabši, ne bo šel domov, bo pa vsem jasno, da je najšibkejši. Ampak vse se lahko spremeni že pri naslednjem kuhanju.” Luka: “Seveda, če boste pokazali, da se znate učiti iz svojih napak.” Karim: “Pri tretjem kuhanju mora biti vaše znanje na vrhuncu.” Sodniki so pričakovali največji napredek in najboljše jedi, najslabši v tretjem krogu pa ni imel novega popravnega izpita.

Pod prvo škatlo so se skrivali krompir, korenje, bučka, čebula, česen, paprika, piščančje bedro in kosti. Daša: “Mrak mi je padel na oči.” Tekmovalci so morali pripraviti odlično jed iz vsakdanjih sestavin. Na voljo so imeli 50 minut. Bernard se je počutil krivega za poraz na izzivu skupin, tudi sodniki so opazili, da so tekmovalci še vedno pod vplivom neuspeha in da se niso otresli slabe energije. Maša je priznala, da z mislimi ni pri kuhanju: “Ne počutim se dobro, kar na bruhanje mi gre.” V sebi je iskala moč za borbo, a se je, tako kot Evita, bala izločitve svojih prijateljev. A je bila Evita uspešnejša, ko se je morala osredotočiti na kuhanje. Tudi Bernard ni premišljeval o izločitvi.

Bernardov krožnik ni navdušil sodnikov, poleg tega ni dovolj spekel bedra, zaradi česar ga sodniki niso poskusili. A to ni bila edina pomanjkljivost in tekmovalec ni mogel zadržati solz. Bine ga je spomnil, da ima srečo, ker lahko popravi svoje napake. Daša je preveč predimila meso, Bine je njeno jed označil kot 'svaštaraš', saj je vključila preveč kompoment. Evitinim njokom je manjkala samo eleganca, jed je bila sicer zelo okusna. Luka je preveč prepekel meso in tudi Maša ni dočakala pohvale. Najslabši je bil Bernard, ki je moral obleči črn predpasnik.

Malce borbenosti je v sebi kasneje le našla tudi Daša, ki je ugotavljala, kako veliko ji pomeni kuhanje. Luka je povedal, da je dogajanje iz pretekle oddaje že izbrisal, saj ni mogel ničesar spremeniti. V želji, da bi dostavil dobre krožnike, je odmislil okolico. Maša je v nadaljevanju začela obupovati. Binetu je povedala: “Ne gre mi. In ne vem, kaj delam.” Ob spodbudi balkona je nadaljevala s kuhanjem. Bernard je ugotovil, da je njegova omaka brez okusa, in sodniki so prav dobro vedeli, zakaj. Pred tem je namreč odlil najboljši del v odtok. Ko je v omako dodal smetano, so bili sodniki še bolj razočarani.

Bernardova omaka je bila na koncu preveč kisla. Bine mu je položil na srce, naj svojo poezijo preusmeri na kuhanje in postane bolj kreativen. Mašin krožnik je bil eleganten, njena juha je bila zelo okusna. Daša ni pokazala napredka in jed ji tudi tokrat ni uspela, zaradi česar je izgubila motivacijo. Evita je sodnikom postregla surov krompir, Karim se je ob tem razjezil, češ da se v tem delu tekmovanja ne bi smeli pogovarjati o osnovah. Z jedjo je šla, kot je povedal, sto korakov nazaj. Luka je prejel čestitke za svoj krožnik, vsekakor je pokazal napredek. Njegov krožnik je bil najboljši, najslabši je bil Evitin. Bine: “Videli smo eno in drugo skrajnost. Zdaj pa pokaži, kdo si.”

V naslednjem krogu so tekmovalci pod škatlo zagledali povsem enake sestavine. Na voljo so imeli novih 50 minut, sami so se odločili, ali bodo krožnik popravljali, ali začeli od začetka. Bernard se je odločil za novo jed, Maša prav tako, je pa na svoj obraz vrnila nasmeh. Daša je prav tako ubrala novo pot, a je želela pripraviti štrukelj s piščancem, kar pa Luko ni najbolj navdušilo. Evita se je odločila za zloženko, a so se sodniki bali, da bo jed slabša od njene prve. Luka se je piščanca lotil na drugačen način, da ga ne bi spet prepekel oz. zažgal. Poleg tega je razmišljal o ostalih spremembah istega krožnika. Bernard je premišljeval o tem, kako bi se znebil črnega predpasnika. Karim ga je pohvalil, ker se je učil na svojih napakah. Evita je bila na koncu razočarana, ker se ni odločila za izboljšavo prvotne jedi.

Na vrsti je bil tretji, odločilni krog kuhanja. Sestavine so bile tudi tokrat enake, v jed pa so morali tekmovalci vključiti vse nasvete sodnikov. Bernard je postal res poetičen in je iz krompirja izrezal kronico, kar pa sodnikov ni navdušilo. Daša pa tudi v tretje ni vedela, kaj naj naredi s sestavinami. Odločila se je za polnjene njoke, a je bila že obupana. Njeno slabo počutje so opazili tekmovalci na balkonu, ki so ji namenili spodbudne besede. Evita se je odločila izboljšati prvo jed in poskrbeti za eleganco. Maša se je prav tako odločila izboljšati prvo jed. Bine: “Končno bomo nekaj dobrega jedli danes.”

Luka najbolj navduši

Luka je pripravil lep, izredno okusen, aromatičen in sočen krožnik. Dobro je izkoristil vse sestavine in iz kroga v krog občutno napredoval. Evitin krožnik je bil bolj eleganten, svež, le omako bi morala bolj zreducirati. Mašin krožnik je bil prav tako lep, a malce premalo začinjen. Daša je povedala, da ni zadovoljna s svojim krožnikom in sodniki so se morali strinjati. Bernard je uspel popraviti omako, pokazal je napredek, a ne zadosten. Bine: “Ni slab krožnik, ni pa nič posebnega.”