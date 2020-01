Bine, Karim in Luka se že veselijo novih kuharskih izzivov

Da je po toliko letih in tolikih sezonah še vedno zanimivo, je treba šov Masterchef Slovenija seveda neprestano nadgrajevati.

"Letos bomo še bolj vpeti v same izzive. Veliko je postavljenih izzivov, ki izhajajo iz nas. Zelo zanimivo bo videti, kako se bodo tekmovalci približali vsem tem," je povedal sodnik šovaKarim Merdjadi."Naši tekmovalci bodo morali odkriti tudi tisto, kar imamo mi v zasebnem življenju radi," dodaja sodnik šova Bine Volčič.

Tretji sodnik šovaLuka Jezeršekpa je povedal, da je zanimiv nabor letošnjih tekmovalcev: "Letos moramo poudariti, da imamo zelo mlado ekipo, kar pomeni, da so ljudje, ki si upajo obuti te čevlje." No, v čevljih sodnikov sta Karim in Luka že od začetka, to bo pa Binetova tretja sezona. V tem času je trojica spletla tesno prijateljstvo. "Na osebni ravni imamo zelo take pikre eden do drugega, mi temu rečemo tisto pozitivno 'prcanje'," pravi Karim. Nova, šesta sezona kuharskega tekmovanja na televizijske zaslone prihaja spomladi.