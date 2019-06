Bine Volčič Bojanu: Zdaj se pa umiri

Anže Kuplenik, Bojan Bešter, Sanja Sirk in Špela Golob. V roke enega izmed njih bo prihodnji teden šel pokal MasterChef Slovenija in 50.000 evrov, že ta teden pa bomo izvedeli, kdo bo zasedel prvo kuharsko postajo v velikem finalu. Najprej se bodo spopadli v dvodelnem izzivu, ki ga bo pripravil najstrožji sodnik, Bine Volčič, najboljšega pa čaka nagrada, ki bo pomenila veliko prednost v jutrišnji bitki za mesto prvega finalista.

Na kocki je veliko in temu primerna bo tudi vnema, ki jo bo pokazala četverica. Še najbolj zagnan bo Bojan, ki se mu bodo zaradi velike želje nenadzorovano tresle roke. Bine ga bo zato v nekem trenutku ustavil in ga poskušal pomiriti. A sodniki bodo v skrbeh zanj in za njegovo uspešnost na izzivu. Bojan pa ne bo edini, ki se mu bodo nocoj tresle roke, 'tresavico' bo imela tudi Špela.