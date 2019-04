Bine Volčič dvignil pokrov svojega žara in zagledal nepričakovan prizor

Pred slabim mesecem dni smo vstopili v pomladno obdobje, za katerega so značilni tudi čedalje pogostejši pikniki, druženje na prostem in zabave ob žaru. Slovenski kuharski mojster Bine Volčič, ki se je javnosti približal v oddajah Gostilna išče šefa in MasterChef Slovenija, se je na lep sončen dan lotil pospravljanja svoje garaže in med premikanjem posameznih elementov ter predmetov želel premakniti tudi svoj žar, ki je čez zimo stal nedotaknjen. Ob dvigu pokrova je naletel na pravo presenečenje, saj ga v notranjosti žara ni dočakal prazen prostor, temveč pravo veliko ptičje gnezdo z jajci.