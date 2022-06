Bine Volčič med velikim finalom zajokal

Nocoj se bosta v velikem finalu MasterChefa Slovenija pomerila Luka Novak in Evita Antončič. Njuna pot do pokala in glavne nagrade bo polna presenečenj, Bine Volčič pa bo v enem trenutku celo zajokal.

V sklepnem dejanju osme sezone kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija se bosta za pokal in 50.000 evrov denarne nagrade pomerila odlična kuharja, 29-letni Luka Novak iz Brezovice pri Ljubljani in Evita Antončič iz Ljubljane, ki je s svojimi 19-leti tudi najmlajša finalistka doslej. Finalista Evita Antončič in Luka Novak Pred njima je resnično zahteven zadnji obračun, ki bo poln presenečenj. Za prvo kuhanje, tokrat glavne jedi, ju bosta pričakali skrivnostni škatli, ki pa bosta prazni. Sama bosta morala izbrati glavni sestavini, ki bosta morali zasijati na njunih krožnikih. Naloga se bo zdela lahka, a finalista bosta morala biti drzna pri izbiri sestavin, da bosta prepričala sodnike, poleg tega na finalnih krožnikih ni prostora za napake. Zakaj bo Bine tako zelo čustven? In ker v MasterChef kuhinji ne gre brez zapletov, bosta morala Luka in Evita med kuhanjem glavne jedi sodnikom dostaviti še pozdrav iz kuhinje. Z njima se bosta borila za prve točke, ki bodo morda celo odločale o zmagovalcu. Najtežji izziv sezone, kompleksna sladica. Za konec pa ju čaka še najtežji izziv sezone. Pripraviti bosta morala sladico, sestavljeno iz kar osmih komponent. Sodniki bodo zanjo odmerili kar tri ure. Karim Merdjadi: "Sladica je tako zahtevna, kompleksna in izčrpajoča, da smo vama že vnaprej stehtali sestavine, in samo za tehtanje smo potrebovali uro in pol." Kdo bo bolj navdušil sodnike in postal letošnji, že osmi MasterChef Slovenije? Ne zamudite napetega finalnega obračuna nocoj ob 20. uri na POP TV.