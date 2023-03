Bine Volčič o Luki in Karimu: Naš odnos je morda recept za dolgo zvezo

Za Bineta Volčiča med tekmovalci vsako leto velja, da je najbolj strog sodnik. Sam zase sicer tega ne bi rekel, se pa strinja, da je najbolj neposreden, iskren in pove tako, kot čuti. "Mi izhajamo iz kuharskih vod, mi nismo igralci," doda Bine in pove, da mu je njegovo poslanstvo – biti sodnik MasterChefa – izjemno ljubo. Zase pravi, da bi bil kot 18-letnik dober tekmovalec v MasterChefu, ker je v tistem času znanje požiral, s katere koli strani je prišlo. Kot 30-letni Bine bi v MasterChefu blestel, ker je imel že veliko znanja in glavo na pravem mestu. Kaj pa 24-letni Bine? Tu pa se sodnik od srca nasmeji in pravi, da bi bila tu zgodba vseeno malce drugačna. Kakšna? Več v novi epizodi spletne oddaje MasterChef: Kuhna.