Laskavo priznanje Bineta Volčiča: Takšna jed si zasluži spoštovanje

V tokratni oddaji je zasijal kuharski talent mlade mamice Kimi in najmlajše tekmovalke vseh sezon MasterChefa Slovenija, Alane. Adam se je znova izkazal, saj je na balkon, kjer je bilo samo še eno prosto mesto, nesebično potisnil prijatelja Ljubislava.

Tekmovalci MasterChefa Slovenija so se v tokratni oddaji preizkusili v igri 'Ugani zvok sestavin'. Polovica tekmovalcev je v prvem delu naloge izbirala med zabojčki z 20-imi sestavinami, ki so si jih morali priboriti v parih, s prepoznavanjem na podlagi zvoka. Anže je za kuhanje v paru izbral Bruna, Žiga se je odločil za Dušana, Adam za Ljubislava, Patricija pa je želela kuhati z Mašo. Ireni se je uresničila želja in je lahko izbrala Natalijo, a ta ni bila navdušena, saj se ji Irena zdi izgubljena, nezbrana in prepočasna. Kimi je ostala Alana.

icon-expand Irena je bila vesela, Natalija občutno manj FOTO: POP TV

Pričelo se je zabavno ugibanje, a so se tekmovalci na koncu strinjali, da naloga ni bila lahka. Tudi zato, ker so imeli na voljo samo pet minut. Irena je uganila štiri sestavine, Patricija pet, Adam prav tako, Kimi jih je uganila kar sedem, Anže samo dve, Žiga pa tri. Anže in Bruno sta zato imela na voljo za kuhanje samo 45 minut, ostali pari pa 60.

icon-expand Anžetu in Brunu je šlo na smeh FOTO: POP TV

Bine Volčič je bil navdušen nad idejo Anžeta in Bruna, ki sta pripravljala dve jedi. Povedal je, da veliko pričakuje od njiju. Pohvalil je tudi idejo Maše in Patricije, ki sta prav tako lepo sodelovali. Alani je bilo všeč, ker je bila Kimi sproščena, ta pa je bila navdušena nad idejami mlade sotekmovalke, le da bi jih sama poenostavila. Dušan in Žiga sta se prav tako odločila za dve jedi, a nista bila ravno usklajena. Adam pa je ugotavljal, da se z Ljubislavom sporazumevata brez odvečnih besed in se lepo dopolnjujeta. Pozornost Karima Merdjadija sta pritegnili tudi Natalija in Irena, a se mu je zdela njuna jed preveč kompleksna.

icon-expand Telepatija FOTO: POP TV

Žiga in Bruno sta nato naletela na prvo oviro. Binetu ni bila všeč majoneza, ki sta se jo tako zelo trudila pripraviti. Sodnika je skrbelo za njun uspeh, a sta na koncu realizirala vse, kar sta si zadala. Napeto je bilo na ostalih kuharskih postajah, še posebej pri Nataliji in Ireni, saj sta pripravljali številne komponente. Irena je imela veliko vprašanj, idej pa po mnenju Natalije ne ravno, a se sama s tem ni strinjala. Maša in Patricija sta bili veliko bolj složni, slednja je kuhala s takšnim užitkom kot doma.

icon-expand Složnost FOTO: POP TV

Kuhanju je sledilo okušanje. Bruno in Anže sta dobila Binetov kompliment za izgled obeh jedi. Po okušanju je sodnik ocenil tudi, da sta postala grožnja ostalim parom, saj sta pripravila res dobri jedi. Luka Jezeršek je nato prinesel koš za smeti, kajti na vrsti sta bili Kimi in Alana. Med kuhanjem jima je namreč obljubil, da bo jed vrgel v smeti, če ne bo takšna, kakršne v MasterChefu še ni videl. A je koš ostal zaprt, saj sta ga uspeli več kot navdušiti. Zelo zadovoljen je bil tudi Bine: “Popolno in premišljeno.” Dodal je, da si takšna jed zasluži spoštovanje.

icon-expand Navdušeni sodniki FOTO: POP TV

Žiga in Dušan sta pred sodnike postavila dve jedi, kot sta tudi obljubila. A je Luka takoj ugotovil: “V težavah smo.” Glavna jed zanj ni bila glavna, slan sirov hrustek po njegovem mnenju ni imel kaj iskati na krožniku, ravioli pa so bili “prazni, trdi in gumijasti”. Žiga je povedal sodnikom, da jih ni pripravil sam. Sicer so ti pohvalili jabolčni zavitek, a so številne kritike za glavno jed bolele tako Žigo kot Dušana.

icon-expand Poklapana Žiga in Dušan FOTO: POP TV

Adam in Ljubislav sta s svojo ‘zeljozo’ požela Karimove pohvale, Bine pa je nadaljeval: “Vidva in obljube o eksploziji okusov, pa to ... Tukaj ni eksplozije okusov, tole je ... petarda!” Natalija in Irena sta pripravili res kompleksen krožnik in sodniki so si ga z užitkom privoščili. A je Bine ocenil, da je vsega enostavno preveč in da bi lahko iz vseh sestavin pripravili tri različne jedi. Natalija je bila tako že drugič deležna takšnih kritik. Patricija in Maša sta povedali, da sta kuhali z mislimi na svoje starše. Piščančja juha je pobožala sodniške brbončice, Binetu sta pričarali občutek domačnosti, a je opozoril na nekaj tehničnih napak. Karim pa je zaključil: “V tem krožniku čutim srčnost, domačnost in toplino.”

icon-expand Bine: Tukaj ni eksplozije okusov, tole je ... petarda! FOTO: POP TV

Najboljša krožnika večera so pripravili Alana in Kimi ter Adam in Ljubislav. Zmago sta na koncu slavili tekmovalki, a je bilo na balkonu še eno prosto mesto. Adam in Ljubislav sta se morala sama dogovoriti, kdo si bolj zasluži varnost in Adam je mesto odstopil Ljubislavu. Tekmovalci so dobrosrčnemu Primorcu namenili aplavz, Ljubislav pa je bil neizmerno hvaležen za lepo gesto. Adam: “Rajši grem ven kot gospod z dvignjeno glavo, kot da zmagam kot podgana.”

icon-expand Alana, Kimi in Ljubislav so varni, Adam gre naprej z dvignjeno glavo FOTO: POP TV

