Bitka za MasterChef predpasnike se nadaljuje

Nova sezona MasterChefa Slovenija se je začela z bitko za predpasnike. S poznavanjem kuharskih osnov so si jih v prvih dveh krogih priborili Dan Prohart, Anamarija Truden, Barbara Poljanec in Jure Kirbiš. S tem so si zagotovili mesta v tekmovanju, medtem ko se bo 15 tekmovalcev moralo še dokazati. Dva neuspešna kroga bosta za nekatere veliko razočaranje, a se bo v kuharjih hitro prebudila nova moč in velika borbenost.