Blanka, Luka, Julija in Jure do prvih mest v najboljši deseterici

V bitki za mesta v najboljši deseterici kuharjev sta sodnike najbolj navdušila Blanka Erniša in Luka Pangos. Pridružila sta se jima tudi Julija Bukvič in Jure Pavlič, zato je za najboljših 10 prostih le še šest mest.

Pet parov, Matej kuha sam Na tokratnem izzivu se je vse vrtelo okoli časa in sestavin. Mojmir Šiftar: "V tej kuhinji sta zares pomembni dve stvari, koliko časa imate za kuhanje in s kakšnimi sestavinami kuhate." O tem, kaj jim pomeni več, so tekmovalci odločali v parih, te pa so določili tekmovalci, ki so postali varni na zadnjem izločitvenem testu. Domen Beribak je izbral Klaro Šmigoc, s katero se po njegovih besedah zelo dobro dopolnjujeta in sta skupaj že skuhala dobre jedi. Julija Bukvič se je odločila za Jureta Pavliča, s katerim še ni veliko sodelovala, a dobro funkcionirata. Dana Ilić je izbrala Lidijo Subašić, ki se veliko smeje in je z njo lepo kuhati. Blanka Erniša je izbrala Luko Pangosa, s katerim še ni kuhala, bi se pa od njega lahko veliko naučila. Martina Pušnik se je odločila za Roka Novaka, s katerim je več kuhala, ima veliko znanja, je pozitiven in nikoli ne obupa.

Matej Muhvič je tako ostal sam. Sotekmovalce je razumel, povedal je, da bi na njihovem mestu ravnal enako. Želel si je kuhati sam, da bi pokazal, zakaj je prišel v MasterChef kuhinjo. Izziv mu je vlil še več zagona in motivacije. Čas ali sestavine? Za Mateja so veljala popolnoma enaka pravila kot za pare. Vsak je moral pripraviti tri jedi, na voljo so imeli sestavine, ki so jih izbrali sodniki. Ti so napolnili devet nakupovalnih vozičkov, v prvem je bil osnovni nabor sestavin. Z njim bi lahko kuhali 90 minut, a začel ni nihče. Čez pet minut so sodniki razkrili naslednji voziček, poln govedine, a so tekmovalci čakali na novega, ki je bil bogato založen z lukovkami. Tudi tokrat nihče ni začel kuhanja, enako je bilo po četrtem vozičku, ki je bil poln sadja, oreščkov in pečenega kostanja. Peti voziček je bil bogato založen s piščancem in po njem sta se za kuhanje odločila Blanka in Luka, ki sta tako ostala brez vseh naslednjih sestavin. Nov voziček je bil poln žit. Takrat sta se za kuhanje odločila tudi Domen in Klara, takoj za njima Matej, nato še Julija in Rok. Ko so sodniki pripeljali še začimbe in zelišča, sta se za kuhanje odločili Dana in Lidija, pa tudi Martina in Rok. Tako nihče ni kuhal z zelenjavo, lupinarji in mehkužci.

Matej je ugotavljal, da je zaradi čakanja izgubil preveč časa. Zaradi omejitev pri sestavinah se mu je naloga zdela zelo težka. Domen in Klara sta prekipevala od idej, zato jima je Luka predlagal, naj jedi zaradi časovne omejitve poenostavita. Jure je imel veliko idej, a ga je mučilo, ker mu je pri vsaki nekaj manjkalo. Mojmirju je pri njegovi in Julijini postaji zelo dišalo. Lidija in Dana sta imeli idejo preveč, na koncu sta se odločili za juho, ričoto in pito s kakijem. Luka je bil vesel, ker je imel ob sebi Blanko, ki ga je mirila in odlično dopolnjevala pri kreiranju. Martina in Rok pa sta priznala, da sta zapravila veliko časa za kreiranje. Naglica se je kazala v težavah med kuhanjem, a so zaradi premalo časa imeli težave tudi drugi tekmovalci. Blanka, Luka, Julija in Jure prvi v najboljši deseterici Matej je pred sodnike prinesel samo en krožnik, a tudi tega sodniki niso poskusili, saj je bil piščanec surov. Luka je povedal: "V kako resnih težavah si, mislim, da v tej kuhinji že vsi zelo dobro vemo. In samo želim si, da ti bel predpasnik pomaga, da prideš med top 10, ker drugače bo črn bolel." Matej: "Ko si na dnu, greš lahko samo še gor, ampak moje dno je vsak teden tu globlje." Domen in Klara sta dostavila princeske, polnjene s pašteto iz mozgove kosti in govejih jeter. Druga jed so bile testenine v piščančji omaki z nadevano piščančjo kračo, sladica pa je bila palačinka s karameliziranim dashijem in mlečnim rižem. Luka je z užitkom ugriznil v piščančje bedro, a tudi to ni bilo dovolj termično obdelano. Poleg tega je bila prva jed preveč mastna, palačinka z mlečnim rižem pa razočaranje.

Mlečni kruh z jetrno pašteto in granatnim jabolkom Julije in Jureta je Karim opisal kot v redu prigrizek, a je videl ogromno možnosti za izboljšave. Druga jed s skuto, čebulo in ajdovo kašo je bila zanimiva, a Luka ni razumel, zakaj sta jo postregla v kosti. Testenine v obliki bonbončkov z mesnim nadevom pa so sodniki pohvalili kot svežo in lahko jed, nadev kot fin in kremast, testo pa lepo pripravljeno. Ričota Lidije in Dane ni bila pravilno kuhana, porova juha je bila bolj porov pire z ravioli. So pa sodniki pohvalili zelo okusno pito z lepimi jesenskimi okusi. Piščančja rižota Martine in Roka je imela odlične nastavke in bila je zelo okusna, a ne pravilno dokončana. Poprovi rezanci, ki so bili spremljava ramsteaku, so bili presuhi. Piščančje perutničke z ajdovo kašo so sodnike najbolj navdušile, še posebej okusna jim je bila ajdova kaša.

Blanka in Luka sta pred sodnike stopila zadnja. Počasi pečen por s kremo iz pora ter počasi pečene govedine z rezino steaka je Karim pohvalil, želel bi si samo malce več kisline. Gioze z nadevom iz počasi pečenih reber s spomladansko čebulico so bile prav tako deležne pohval, Luka jih je opisal kot konkretne. Sladko-kisle perutničke z limonino in česnovo omako je Mojmir pohvalil kot izredno okusne, tortilje s karamelizirano čebulico denimo sploh ne bi pogrešal. Sodniki so povedali, da so v bitki za prva mesta v deseterici najboljših kuharjev izstopale jedi Blanke in Luke, Lidije in Dane ter Julije in Jureta. Karim: "Luka in Blanka, prepričan sem, da bi pred vajino stojnico bila vedno vrsta. Zato bosta nocoj kot prva zakorakala v deseterico najboljših desete sezone." Tam pa sta bili še dve prosti mesti in 'bonbončki' so na balkon ponesli Julijo in Jureta.