Blanka navdušena nad uspehom v MasterChefu

Blanka Erniša je nov teden v MasterChef kuhinji začela več kot odlično. Potem ko je za svojega kuharskega partnerja v prvem izzivu v parih izbrala Luko Pangosa, sta se z odličnim sodelovanjem in še boljšimi idejami in jedmi kot prva uvrstila v najboljšo deseterico. Blanka: "Zelo sem bila vesela, pravzaprav navdušena, da sem skupaj z Luko kot prva vstopila med top 10 tekmovalcev 10. sezone. Res sva imela dobro energijo med kuhanjem, veliko sva se šalila in končni rezultat so bile tri res dobre jedi."

Blanka Erniša

Blanko je k sodelovanju prijavil njen sin Rok, ki verjame v kuharski talent svoje mame. To je z uvrstitvijo med najboljšo deseterico tudi potrdila. Blanka: "Sin je definitivno moja največja spodbuda, bil je izredno vesel in ponosen, njegova reakcija je bila: Zdaj pa do top pet." Po oddaji je veselo novico delila tudi z ostalimi najbližjimi: "Požela sem ogromno pohval in spodbudnih besed za naprej in to mi je dalo veliko energije za nadaljnje izzive."

Blanka in Luka med izzivom, v katerem sta se prva zavihtela med najboljšo deseterico kuharjev.