Blanka se je borila pogumno in srčno, a je ostala brez prednosti

V prvem krogu je tekmovalke čakal test prepoznavanja okusov, okušale pa so piškote. Mojmir Šiftar : " Pred vami je 12 piškotov, vsak ima drugačen okus. " Te so morale zapisati po vsakem okušanju, za vsakega pa so imele na voljo 1 minuto. Prepoznati so morale denimo med, parmezan, pistacijo, žafran, matcho, limonino lupinico, suhe jurčke, kumino, čili in druge.

Štiri tekmovalke iz zmagovalne rumene skupine, Blanka Erniša , Klara Šmigoc , Martina Pušnik in Dana Ilić , so se borile za prvo prednost v tekmovanju. Karim Merdjadi : " V MasterChefu šteje vsaka minuta in ve imate danes priložnost, da osvojite dragocenih 10 minut za kuhanje. " Luka Jezeršek : " Dodatnih 10 minut lahko izkoristite kadarkoli in na kateremkoli izzivu. " Četverica se je za prednost borila v dveh krogih.

Njun izziv je razkril 'mystery box', in sicer sta morali pripraviti jed s svinjino in ciderjem oziroma jabolčnim vinom. Kuhali sta, ločeni s pregrado, na voljo sta imeli 60 minut. Gostja je priznala, da je kljub vsem izkušnjam na trnih. Želela je navdušiti tako tekmovalce na balkonu kot svojo nasprotnico in sodnike. Med kuhanjem je spodbujala Blanko, skupaj sta se šalili, a sta bili osredotočeni k cilju. Kot je na koncu povedal Luka, je z njunih kuharskih postaj dišalo božansko.

Sodnikom in tekmovalcem se je pridružila Anja Fir , ki je povedala: " Zelo je lepo priti nazaj v kuhinjo. " Spominjala se je občutkov, ki jih je doživljala med tekmovanjem, in tega, kako lepo je bilo kuhati za sodnike. Potrdila je tudi, da MasterChef odpira vrata, saj je po koncu snemanja dobila ogromno priložnosti in je kuhanje postalo njen poklic. Blanka pa je bila vesela in počaščena, saj je lansko sezono navijala prav zanjo. Blanka: " Bila mi je všeč njena energija, kuhanje. "

Karim je napovedal: " Med tabo in prednostjo stoji samo ena oseba. In te osebe, Blanka, ne bo lahko premagati. Da si priboriš prednost, boš morala premagati tekmovalko, ki je v MasterChefu že dokazala, da je težka konkurenca. " Luka: " V finalu je pripravila tako dobro sladico, da sem skoraj malo zajokal. "

Anja navduši z okusi in eleganco

Anja je pripravila azijski surf'n'turf s svinjsko ribico, škampi s ciderjem in pastinakov pire. Luka je po okušanju povedal: "Znaš ... Kaj naj drugega rečem?" Pohvalil jo je, ker je dodeljenim sestavinam dala lep azijski pridih. Karim je krožnik opisal kot zelo okusnega in elegantnega, všeč mu je bilo to, da ni bil pretirano azijski. Mojmir je pohvali izbor sladkih kozic, ki so lepo dopolnile sicer pusto svinjsko ribico. Anja: "Kot da bi prišla ohranjat svojo čast, oziroma svoje neke dosežke, ki sem jih naredila že tu. Tako da sem zelo zadovoljna s tem izkupičkom, res. Sem pokazala, kaj znam, kako razmišljam, in mislim, da se je to tudi videlo na krožniku."

Blanka ostane brez prednosti

Blanka je bila ponosna na svoje kuhanje, ki ji bo ostalo v lepem spominu. S krožnikom je ostala v domačih vodah. Svinjsko ribico je pripravila skupaj z omako iz suhih sliv in jabolčnim vinom ter pirejem iz koromača in krompirja, poleg je pripravila še jabolka, karamelizirana s ciderjem, pozabila pa je servirati bučne njoke. Toda Mojmir je povedal, da je svinjska ribica premalo pečena. Poskusil jo je samo ob robu in ta je bil lepo začinjen. Njokov sploh ni pogrešal, pohvalil je tudi jabolka, ni pa dovolj okušal ciderja v omaki, saj so ga zasenčile suhe slive. S tem sta se strinjala tudi Luka in Karim.

Sodniki so po okušanju razglasili, da je Anja pripravila zmagovalno jed. Tekmovalcem je položila na srce, naj razmišljajo hitro in naj bodo drzni. Kasneje je še dodala, da naj poslušajo sodnike, berejo knjige, spoznavajo kuhinje sveta in se podučijo o pisanem svetu začimb.