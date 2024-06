Blanka je na tekmovanju pridobila samozavest za uresničitev svojih sanj

Tekmovanje se je zate končalo po izločitvenem testu, na katerem ste morali pripraviti tri kolačke in čokoladno stojalo zanje. Že takoj na začetku si povedala, da ti izziv ni pisan na kožo in da se je v tvoje kosti naselil strah. Kakšna je bila zate ta preizkušnja?

To tekmovanje je bila res ena velika dogodivščina. Stkali smo res veliko prijateljstev. Bilo je veliko smeha izven tekmovanja. Lepo je bilo v družbi ljudi, ki jih povezuje ljubezen do kulinarike. Domen je bil zagotovo oseba, s katero sva se veliko šalila in res sem se na koncu komaj poslovila.

Ponosna sem na predstavitveno jed, predstavlja mojo ljubezen do gobarjenja, ki so mi jo privzgojili moji starši, jaz pa jo poskušam prenesti na svojega sina. Golob se je odlično odrezal in kuhanje z možem, pa tudi jastog in ko sem dve jedi morala narediti, pa tudi, ko sem kot prva odkorakala v top 10 z Lukom.

Na začetku kuhanja oziroma pečenja sem si naredila nekakšen načrt. Ampak nisem ljubitelj sladkega oziroma slaščic, tako da je čas prehitro minil in na koncu stojala nisem zlepila. Že med kuhanjem sem se nekako pripravila oziroma sprijaznila, da bo danes mogoče moj dan za odhod. Ampak v sebi sem bila pomirjena in pripravljena za primer, če bom šla domov.

Test je trajal kar dve uri in pol, a še vedno premalo, ker čokoladnega stojala v naglici nisi uspela 'zlepiti' skupaj. Poleg tega so bili tvoji sotekmovalci uspešnejši pri kreiranju sladkih dobrot. Ali je bilo težko sprejeti dejstvo, da se tvoja pot končuje?

Kakšno je bilo snidenje s tvojimi najdražjimi po teh dolgih tednih in kakšnih odzivov si bila deležna?

Moj mož in sin sta me pričakala s transparentom 'ZMAGOVALKA ZA NAJU DVA'. Ko sem odprla garažo, sta me pričakala s tem napisom. Vsi domači poleg moža in sina so me spodbujali, obenem pa zelo pogrešali, tako da je bilo moje sedmo mesto zanje kot zmaga.

Ob slovesu si povedala, da se po MasterChefu začenja tvoja nova kulinarična zgodba. Kakšne načrte si si torej zastavila?

Jaz sem zaljubljena v kulinariko, na mojih potovanjih je to vedno prioriteta. Želim se še izobraževati in počasi v svoj lokal vnesti hrano. Zdaj sem samozavestna in vem, da bom lahko v lokalu ponudila nekaj dobrega.

Domen ti je še povedal, da sledi svojim sanjam, saj da imaš zelo dober načrt v glavi, kaj boš naredila s svojo kavarno. In če boš kdaj kaj potrebovala, ga samo pokliči. Ali si lahko obetamo kakšno MasterChef sodelovanje?

Zagotovo sva z Domnom v kontaktu in kujemo načrte za sodelovanje. Resnično mislim, da bo moja kavarna počasi postala tudi ena kulinarična postojanka. Načrt in vizija sta dobra in kot bi rekel Luka Jezeršek: "Zdaj pa samo spelji."

Vemo, da se potepaš po Japonski tako kot pred teboj Andreja Špeh. To je verjetno več kot potreben oddih po napornem tekmovanju, kajne?

Na kulinarično popotovanje po Japonskem sem se prijavila, še preden sem izvedela, da bom tekmovalka 10. sezone MasterChefa. Tega dela sveta in kulinarike še nisem raziskala in vesela sem, da sem si malo spočila in nabrala energijo za prihajajoče dogodke.