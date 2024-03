Blankina strast so potovanja, sanja o vzponu na vrh sveta

OGLAS

44-letna Blanka Erniša iz Moravskih Toplic, ki bo kuhala v novi sezoni MasterChefa Slovenija, je poklicu frizerka. Toda namesto frizerskega salona je odprla svoj lokal, ki ga vodi že skoraj 20 let. Blanka: "Na začetku svoje poslovne poti sem se spogledovala z idejo o svojem frizerskem salonu. Še zdaj z veseljem primem za škarje in uredim svoje najbližje. Frizerstvo je in bo vedno moja velika ljubezen. Toda nikoli mi ni bilo žal, da sem odšla v gostinske vode. Takrat se odprtje frizerskega salona ni izšlo in verjetno mi je bilo tako namenjeno."

V MasterChef Slovenija se je prijavila, da bi svoj lokal dvignila na višji nivo in poleg pijače začela ponujati tudi hrano. Blanka: "Zadnja leta se spogledujem z željo, da bi v svojem gostinskem lokalu začela ponujati tudi nekaj hrane. Najprej si želim pridobiti znanje in dobiti prave ideje. Verjamem, da mi bo MasterChef Slovenija dal oboje, kako se bo razvijalo naprej, pa bo pokazal čas."

Blankin življenjski moto je: "Živi brez izgovorov in potuj brez obžalovanj." Tako namerava po končanem tekmovanju obiskati Japonsko, kar bo zanjo kulinarično potovanje in izobraževanje. Ljubezen do kuhanja se je v njej prebudila prav med potovanji. Blanka: "Ko potujem, je moja prioriteta tudi hrana, obiskovanje lokalnih tržnic, ulična hrana, pa tudi kakšna visoka kulinarika se najde na meniju. Ko se vrnem domov, poskušam jedi, ki sem jih okušala, tudi poustvariti. In tako je pri meni tudi zrasla želja po kuhanju." Z možem se je potepala po Ameriki, Avstraliji, Fijiju in še kje. Odraščala je namreč na kmetiji in z družino niso veliko potovali, zato se je odločila nadoknaditi zamujeno. Blanka: "Potovanja so del mojega življenja že 20 let. Gotovo najbolj nepozabno potovanje je bilo po Afriki. Vzpon na Kilimandžaro in druženje z domačini. Okušati njihovo avtentično hrano, poslušati njihove zgodbe, poglede na življenje. Gotovo je Afrika destinacija, kamor se želim vrniti." V prihodnosti pa bi se rada povzpela na najvišji vrh sveta. Blanka: "Mount Everest je moja velika želja in moje sanje. Sem mnenja, da če dovolj glasno sanjaš in vztrajaš pri svojih sanjah, se ti mogoče kdaj uresničijo."

