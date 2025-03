Blaž Plohl: Sodniki so podžgali njegov ogenj

OGLAS

Začel si zelo dobro, bil si v drugi četverici kuharjev, ki ste si priborili MasterChef predpasnike. Kakšna preizkušnja je bila to zate? Zame je to bila odlična izkušnja in relativno lahko preizkušnja, saj so to res kuharske osnove, ki bi jih za moje pojme moral poznati vsak posameznik. Je pa res, da pritisk in časovna omejitev zelo vplivata na potek dela in končni rezultat.

Blaž, ko si je priboril predpasnik in mesto v tekmovanju. FOTO: POP TV icon-expand

Mesto v tekmovanju si si priboril s štruklji. Luka Jezeršek je takrat komentiral, da je tvoja mama lahko ponosna nanje. Kako je komentirala tvoj uspeh? Bila je zelo vesela in je rekla: ''Če sen te pa ke navučla, pa je to vlečeno." Tekmovanje se je začelo s skupinskim izzivom, v katerem si pripravljal eno in edino prekmursko gibanico. Če bi ti uspela, bi se na balkon morda povzpeli prav modri. Kako si se počutil ob tem? Meni je bilo zelo zabavno pripravljati nekaj tako zahtevnega, kot je prekmurska gibanica, saj sem vedel, da bo težko. In če bi mi uspelo, bi se že na začetku sezone zapisal v zgodovino šova. Modri ste morali na individualni test in iz šolske klopi nisi šel na balkon. Tudi govedina stroganov ni bila najboljša, pa čeprav si si pogledal recepte, ki so vam jih dali sodniki. Kako to? Eno je pogledati recepte ter si jih zapomniti, drugo pa je v praksi narediti jed, tako da upoštevaš vse trike in detajle. Rajši kuham na pamet nekaj, kar znam, kot pa nekaj z receptom, česar še nisem kuhal.

Odnesla te je jed, ki naj bi jo pripravljal doma in naj bi jo obvladal. Kje se je zalomilo? Skromno moram priznati, da velika mera površnosti in premalo pozornosti na podrobnosti, na primer pri gostoti omake in doziranju posameznih komponent jedi. Luka je ob slovesu povedal, da si zelo strasten, srčen, zavzet in prijeten fant, Mojmir je pohvalil tvojo osredotočenost. Koliko so ti pomenile te besede? Da ti pri teh letih kuharski mojstri povedo tako spodbudne besede, je to nekaj edinstvenega in je definitivno podžgalo moj ogenj za vse nadaljnje podvige v življenju. Kako so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v MasterChefu in kakšnih odzivov si deležen? Vsi so me podpirali ter hvalili moj pogum in požrtvovalnost, da sem se odločil tekmovati v MasterChefu. Ob vzponih in padcih imam vedno za sabo nekoga, ki mi stoji ob strani. Denarno nagrado bi v primeru zmage vložil v wellness, a boš moral ta cilj uresničiti kako drugače. Kakšne načrte za prihodnost imaš? Moji načrti so postali malo 'podaljšani', saj bom potreboval več časa, da si prislužim začetni kapital, vendar ostajajo enaki.

Iz MasterChefa Slovenija odhaja odločen, da bo uresničil svoje cilje. FOTO: Domen Jugovar icon-expand