Bliža se vrhunec sezone, začenja se boj za mesta v elitni peterici

Potem ko sta se v prejšnjem tednu poslovila Ian Polak Rožac in Tanja Rajar, tekmovanje nadaljujejo samo še Ajda Osta, Anna Masieievska, Dominik Gajšek, Gregor Spudič, Jure Brumen in Tadej Oblak. Nocoj se bodo udarili za prvo mesto v elitni peterici, kar pomeni, da se v MasterChef kuhinji bliža vrhunec sezone.
Izvrstni kuharji se bodo pomerili v dvobojih, v katerih bodo pokazali svojo kreativnost. Prvi v paru bo izbiral jed, ki jo bosta pripravljala, drugi pa sestavine, s katerimi bosta kuhala oba. Sodniki bodo poskusili samo jedi boljšega v paru in eden izmed izbrane trojice se bo povzpel na balkon, s tem pa zasedel prvo mesto v najboljši peterici sezone. Kdo bo to?
Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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