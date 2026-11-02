Bliža se vrhunec sezone, začenja se boj za mesta v elitni peterici

Potem ko sta se v prejšnjem tednu poslovila Ian Polak Rožac in Tanja Rajar , tekmovanje nadaljujejo samo še Ajda Osta , Anna Masieievska , Dominik Gajšek , Gregor Spudič , Jure Brumen in Tadej Oblak . Nocoj se bodo udarili za prvo mesto v elitni peterici, kar pomeni, da se v MasterChef kuhinji bliža vrhunec sezone.

Izvrstni kuharji se bodo pomerili v dvobojih, v katerih bodo pokazali svojo kreativnost. Prvi v paru bo izbiral jed, ki jo bosta pripravljala, drugi pa sestavine, s katerimi bosta kuhala oba. Sodniki bodo poskusili samo jedi boljšega v paru in eden izmed izbrane trojice se bo povzpel na balkon, s tem pa zasedel prvo mesto v najboljši peterici sezone. Kdo bo to?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.