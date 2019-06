Bojan Bešter: Ničesar ne obžalujem

To je bila moja zmaga, nisem si upal niti sanjati, da bom prišel med najboljših pet, pa sem prišel do tretjega mesta. Presegel sem vsa svoja pričakovanja in sem zadovoljen s tem, kar sem se naučil in z ekipo. Imeli smo se zelo lepo, to sta bila nepozabna dva meseca.

Tvoja pot v MasterChefu Slovenija se je končala tik pred velikim finalom, a si iz kuhinje odšel z nasmeškom na obrazu in poskakujoč. Ali gre za ta naval energije zasluga sodnikom, ki so ti pred slovesom namenili res lepe pohvale za vse, kar si pokazal v šovu, ali je šlo za kaj drugega?

Vemo, da sta z Majem zdaj prijatelja, pa vendar. Ali si se v trenutku, ko ste morali z žrebom določiti svojega pomočnika, morda bal, da bi moral kuhati prav z njim?

Midva nisva bila nikoli skregana. Kar je prišlo ven, to so mediji svoje naredili. Jaz sem vse spoštoval, z vsemi sem se razumel in se imel dobro, tudi največ smo kuhali skupaj, to je bilo sploh vrhunsko.

Potemtakem si s svojimi izjavami v oddajah skrbel samo za šov?

Ja, malo smo akcijo delali, da bodo imeli ljudje o čem za pisati.

Koga pa si si v resnici želel za pomočnika in zakaj?

Če povem po pravici, se s tem sploh nisem obremenjeval. Jaz sem imel pripravljen načrt in kogarkoli bi dobil, bi načrt izpeljal do konca. Zadovoljen in zelo vesel sem, da sem lahko kuhal s Klemnom. In bi se mu tudi rad zahvalil, ker mi je pomagal. Naučil me je pripraviti lava tortico in ostale stvari, sam sem mu tudi predal neka znanja. Midva sva zelo dobro sodelovala.

Borili ste se za drugo mesto v velikem finalu, a si bil za razliko od večine preteklih bitk tokrat zelo miren. Od kod si črpal to moč in zbranost?

Največji problem je adrenalin, takrat se začnem potiti in tresti. Tokrat pa sem vedel, kaj delam, in bil sem prepričan v to. Za to gre. Nisem čutil nobenega pritiska, ničesar.

Četudi si bil po slovesu od sodnikov radosten, si bil v zadnjih izjavah zelo ganjen. Ko si govoril o vsem, kar si doživel, ti je šlo na jok. Zakaj?

Jaz sem imel veliko težav v življenju, kup nesreč, šivov imam na sebi toliko kot las, da se ti pa ena stvar takole izide, kot si jo zastaviš, potem si ponosen nase in vesel.

Manjkajoča omaka in presladka sladica sta te stali uvrstitve v finale. Kje se je zalomilo in kdo oziroma kaj je krivo za napaki?

Omake nisva dala na krožnike, imela sva jo pripravljeno, ampak, hvala bogu, je nisva servirala in se je izteklo tako, kot se je. Da bi moral iti še naprej v finale, to bi bilo pa preveč. Na omako sem pozabil jaz, nihče drug ni kriv, ker sem bl jaz organizator. Ampak midva sva začela šele dve minuti pred koncem sestavljati krožnike. Pomembno mi je, da sem meso vrhunsko pripravil, ker sem mesojedec, ostalo me pa ne zanima. Sladica se mi je pa posrečila, ampak sva tudi eno omako pozabila servirati. Majevo pasijonko sva pozabila gor dati. (smeh)