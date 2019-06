Bojan in Maj sta se pobotala: To so otročarije

Maj se s komentarji gledalcev ne ukvarja in pravi, da so to otročarije.

Bojan je celo izjavil, da je Maj 'težek' in da mora vedno imeti prav ter, da sta si vse povedala že tisti večer, ko je Maj domov poslal Tomaža. Maj pa se z njegovimi besedami ni preveč obremenjeval inv intervjuju povedal: "Ljudje smo različni, on pa več kot očitno to različnost precej slabo sprejema."

A njun spor očitno le ni bil tako hud, kot se je sprva zdelo. Bojan in Maj sta se dobila na pijači in zgladila spore, ki v resnici niti niso bili tako hudi. "Ja nič, Bojan me je poklical in sva se dobila. Niti se nisva toliko pogovarjala o dogajanju med oddajo, bolj sva se pogovarjala o vseh drugih stvareh. To so otročarije, ne spuščam se v takšne pogovore, ki jemljejo energijo."