Bojan jezno o sotekmovalcu: Lisica stekla

Nocojšnji izziv se je za Bojana Beštra, Špelo Golob in Klemna Lampiča odvil po Murphyjevem zakonu. V skupini so med kuhanjem prevladovale zamere in nesoglasja, temu primeren pa je bil tudi končni rezultat. A varnost so zapravili tudi vsi ostali z izjemo Anžeta Kuplenika, ki mu je Maj Janežič kavalirsko odstopil mesto na balkonu.

Oddaja se je začela v zabavnem, šaljivem duhu. Videli smo lahko novo pričesko Klemna Lampiča, pa majico z zabavnim napisom, ki jo je nosil Bojan Bešter, slišali smo tudi, da se Tomaž Zevnik ureja za svojo bivšo. Oprostite, bodočo. Potem pa je vrag vzel šalo. Tekmovalci so izvedeli, da bodo kuhali v parih. Ko je Špela Golob ugotovila, da bo kuhala s Klemnom in Bojanom, ni bila najbolj navdušena. V komori so morali najprej v 45 sekundah nabrati čim več denarja za sestavine, ki so jih lahko kupili na MasterChef dražbi. Po preštevanju denarja Tomaž in Sanja Sirk imela na voljo najmanj bankovcev, Anže Kuplenik in Maj Janežič največ.

Tomaž je bolj spreten z lonci FOTO: POP TV

Tekmovalci so začeli s kuhanjem slane in sladke jedi iz topinamburja in maline ter osnovnega nabora sestavin, kmalu pa se je začela prva dražba. Sanja je bila zadovoljna, četudi je že v prvem krogu porabila polovico denarja. S Tomažem sta nameravala maksimalno izkoristiti osnovne sestavine in sta se lotila izdelave skute. Ko je Sanja kupila še jetra, je imela občutek, da sta na konju.

Sanja je nameravala dobro izkoristiti osnovne sestavine FOTO: POP TV

Klemen in Maj sta bila pripravljena celo premoženje dati za čokolado. 'Zmagal' je Maj, kar je razjezilo Špelo, ki je izrecno naročila, da jo potrebuje. Klemen je nato naredil napako in kupil morske sestavine, ki pa se niso ujemale z omakami, ki so jih pripravljali. Ko je z višanjem cen poskušal izzvati Maja, da bi za meso dal čim več denarja, pa je padel v jamo, ki jo je skopal sam. Pozabil je namreč, da Maj ne more več višati.

V nadaljevanju je Klemen brez pravega načrta kupoval sestavine FOTO: POP TV

Ker niso vedeli, kaj bi z vsemi sestavninami, ki jih je kupil Klemen, so rdeči ‘zaplavali’. Nato je prišla na vrsto še zadnja dražba in Špela je ugotavljala, da Klemen ne zna delati z denarjem, enako Bojan: "Temu ni denarja za zaupati, jaz sem tam notri kri pljuval, on pa denar troši za brez veze. Lisica stekla." Maj je nevede kupil varnost za enega člana njegovega dvojca in zadovoljno ugotavljal, da je dobro unovčil svoj denar.

Dobra Majeva naložba FOTO: POP TV

Anže in Maj v nadaljevanju nista računala na kupljeno varnost, želela sta se dokazati s svojimi jedmi. Sanja in Tomaž sta se borila s časom, Klemen pa je ugotovil, da nimajo pravega načrta in da ne vedo, kaj sploh delajo. Bojan se mu je raje umaknil in priskočil na pomoč Špeli.

Klemen je ugotovil, da jim gre vse narobe. FOTO: POP TV

Kuhanja je bilo konec. Maj je kot pravi kavalir varnost prepustil Anžetu, ki se ni kaj dosti branil in je lahko šel kar takoj na balkon. Sodniki so ugotovili, da testo za raviole ni bilo dovolj kuhano, okusi pa se niso ujemali. Oddolžila pa sta se z odlično, prefinjeno sladico.

Anže med okušanjem njegovega in Majevega krožnika FOTO: POP TV

Sanja in Tomaž sta navdušila z domačo skuto, iznajdljivostjo in dobrimi okusi. Težava je bila, ker nista razmišljala o tem, kako se jed poje, saj je bil vsak grižljaj preveč intenzivnega okusa. Sladki njoki, ki sta jih pripravila, so bili prečvrsti, a sta dobila pohvalo za premišljen krožnik.

Sanja je bila optimistična FOTO: POP TV

Zadnji so bili na vrsti rdeči. Bojan ni bil zadovoljen s krožniki, Klemen prav nasprotno. Luka, ki je pričakoval veliko: "Jezen sem kot pes." Bine je nadaljeval v istem duhu: "Vsaka zakotna menza naredi tako pašto bolje." A tudi sladica se jim ni posrečila. Špela je odkrito povedala: "Upam, da nam ne uspe, ker si jutri zaslužimo pesjanski izločitveni test." Klemen je odgovornost prelagal na ramena Špele in Bojana, ki si nista vzela časa, da bi dorekli načrt. Špela pa je v njem videla egoista, ki ne zna prevzeti krivde za neuspeh. Po njenem mnenju bi morali načrt pripraviti pred kuhanjem.

Bine: “Vsaka zakotna menza naredi takole pašto bolje.” FOTO: POP TV

Sodniki so se odločili. Karim: "Borite se za top 6 in praktično že vohate finale. In če je kdaj čas za streznitev, je to zdaj." Izvedeli so, da se nihče ne bo pridružil Anžetu na balkonu. Karim: "Nočete, da se jutri ravno za vami zaprejo vrata za vedno." Bine: "Verjamem, da nočete niti črnih predpasnikov, ampak jih boste oblekli prej, kot si mislite."

Jutritekmovalce čaka dvodelni izločitveni test in nekdo se bo moral posloviti. Napeto bo, zato ne zamudite ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.