Borbena Valentina: Krožnik moram dostaviti, pa če bom z glavo kuhala

Bila si ponosna, ker si bila del zasedbe nove sezone MasterChefa Slovenija. Kakšna je bila tvoja reakcija, ko si izvedela, da boš sodelovala v tekmovanju?

Prijava v MasterChef Slovenija je bila moja največja želja, kar sem jih imela od 5. leta naprej. Govorila sem, da ko bom dopolnila 18 let, da se bom prijavila, pa čeprav izpadem prva. Bom vseeno ponosna nase. Ni bilo oddaje, ki je ne bi pogledala in si jo zapomnila. Za vsakega tekmovalca vem, s katero jedjo je izpadel, kdo je v kateri sezoni zmagal, s katero jedjo je zmagal. In sem rekla, da si želim to poskusiti. Iskreno, ko sem poslala prijavo, sem mislila, da tega ne bo nihče videl. Ko so me poklicali in po prvem intervjuju in potem še v živo dvakrat, sem vedela, da to nekam pelje, ko pa so mi povedali, da sem sprejeta, tega prvih nekaj sekund sploh nisem dojela in potem sem se od sreče razjokala. Rekla sem si, da se mi uresničuje ena velika želja in upam, da bo to spomin za vedno.

Mama Valerija je Valentini v največjo podporo. FOTO: POP TV

Med vašim prvim kuhanjem so vas bodrili vaši največji navijači in skupaj z mamo si poskrbela za nepozaben začetek sezone. Kako je bilo spremljati vajino dinamiko v oddaji?

Ko sem prišla v tekmovanje, sem vedela, da je to ogromna priložnost in sem se želela izkazati. Krožnik nesti pred sodnike je bila zame velika čast in to je mama tudi vedela, ampak si v tistem trenutku ni znala pomagati, ker je bila še bolj živčna od mene. Ni hotela nič slabega. Videti je bilo, kot da mi ne pomaga, ampak me postavlja pod še večji stres, ampak to ni res. To je bilo tako kot doma, če česa nisem vedela, je ona meni vse povedala.

Med kuhanjem si se tudi opekla, obenem pa pokazala svojo borbenost, saj te to ni ustavilo. Kako je bilo kuhati z dvema poškodovanima rokama?

Jaz sem rekla, da če pridem v MasterChef, me ne ustavi nič. Ni ureznine, ni opekline, ni zloma, ki bi me ustavil, in to sem tudi dokazala. Ko sem se opekla, tega sploh nisem dojela. Vedela sem, da krožnik moram dostaviti, pa če bom z glavo kuhala. Ni bil najlepši, bila pa sem ponosna, da sem ga dostavila. Je pa res, da sem hotela zaključiti še omako, ampak ko sem se opekla, sem pozabila na to, dostavila pa sem.

Tvoja pot v tekmovanju se je končala po drugem izločitvenem testu, v katerem te je v finalnem obračunu premagal Ian Polak Rožac. Pred tem si imela šest možnosti, da se povzpneš na balkon, a se ti je zalomilo pri izdelavi testenin. Kaj je šlo narobe?

Ko sem opazovala Luko Jezerška, kako je pregibal testo, sem si to poskušala čim bolj zapomniti, nisem pa si znala predstavljati, kako ga je obrnil dvakrat. To me je potem 'hecalo', ampak sem delala do konca, nisem se predala. Po 102 minutah sem dostavila prvo testenino. Tresle so se mi roke, ampak nisem bila utrujena. Ko sem ugotovila, da je bil perfekten, potem sem pa dobila še več zagona. Vedela sem tudi, da sem zelo hitra.

Ian je v dvoboju pripravil boljše testenine in omako, a so sodniki pohvalili tudi tvoj krožnik. Koliko ti je pomenil tak zaključek tekmovanja?

Vsak sodnik reče, da si tako dober, kot je dober tvoj zadnji krožnik. Ko sem videla, da je Ian moj nasprotnik, priznam, da sem izgubila motivacijo. Ker zakaj ravno Ian, ker sva se res povezala? Res sva postala prijatelja. Če grem domov jaz ali on, se bo videlo, da nekdo manjka. Ker midva sva v MasterChefu pustila pečat in mi je bilo res hudo, da sva ravno midva prišla na ta dvoboj, ampak tako se je zgodilo. Ko pa so moj krožnik pohvalili, sem si rekla, da sem svoje dosegla, pa tudi če grem zdaj takoj domov.

Na katero svojo jed v tekmovanju pa si najbolj ponosna?

Rekla bi, da kar na ribo, ki sem jo pripravila na izločitvenem testu. Prvič sem jo soparila in niti nisem vedela, kako je treba. Malo sem pogledovala naokrog, potem pa sem naredila po svojem občutku. Če bi gledala okrog, bi krivila druge, ne sebe, kuhaš pa sam. Res mi je malo zmanjkalo za balkon, tista luska me je odnesla, sem bila pa ponosna, da sem ribo pravilno filirala in osoparila.

Sodniki so pohvalili tudi tebe. Luka Jezeršek je povedal, da si zaznamovala 12. sezono, pohvalil je tvoj pogum, da si se prijavila. Karim Merdjadi se ti je zahvalil za vso energijo, ki si jo prinesla s seboj. Kako si se počutila ob tem?

Meni je to ogromno pomenilo. Res sem bila hvaležna za te besede. Ko te pohvalijo taki mojstri, se zaveš, da so videli tvoj trud, veselje, in to, da sem res uživala v kuhanju.

Pohvalil te je tudi Ian, s katerim sta postala prijatelja. Povedal je, da te ima rad, ker si avtentična. Kakšno mnenje si si o njem ustvarila sama in ali ti je k srcu prirasel še kdo?

K srcu mi je priraslo kar nekaj oseb, to so Tjaša, Karin, moj 'očka' Gregor, Ian, Dominik, pa še bi lahko naštevala, ampak tisti, s katerima sem bila tesno povezana, sta bili Karin in Tjaša. Ian je bil pa kot moj bratec, s katerim se igrava v kuhinji. Jaz ga imam tudi rada, piševa si, snemala sva skupaj pri meni in sva res povezana. Tudi s Tadejem sem se zelo povezala. Bilo mu je zelo hudo, ko sem zapustila kuhinjo. Rekel je: "Ta naš mali škat. Joj, kako te bom pogrešal." Carica so me klicali. Meni je bilo najbolj hudo, ker sem jih pustila same. Kdo jih bo pa zdaj bodril, ko mene ne bo. Ko bodo prišli utrujeni s kuhanja, pa se jim ne bo nič dalo? Jaz sem priletela notri v sobo in sem povedala neko šalo in smo se vsi smejali.

Ob slovesu si jokala, v naslednjem trenutku si se spet šalila.

To niso bile solze žalosti, ampak solze sreče. Priznam, da mi je bilo hudo, ker se je moja pot tako hitro končala, ampak potem sem si mislila: Glej, kje si stala. 18 let imaš, glej, kje si bila. Ponosna sem bila nase.

Napovedala si, da se tvoja kulinarična pot šele pričenja. Kaj počneš danes in kaj lahko napoveš za prihodnost?

Trenutno so moje velike želje še v nastajanju. Doma urejamo staro klet in v tej kleti želim pripravljati jedi za goste, poleg tega si želim kupiti prikolico, v kateri bi lahko pekla svoje gibanice, zdaj sem se tudi naučila delati bao buns (soparjene kruhke). Povabila sem prijatelje in so vse pojedli, tako so jih prehvalili. En mali fantek je rekel: "Joj, Valentina, to naredi na finalu MasterChefa. Ti bi zmagala. Zmagala boš!" To mi je dalo toliko zagona, da sem si rekla, da to moram izpeljati. Tudi trenutno ne počivam in me je polno vsepovsod, hodim na trgatve, doma pomagam v hlevu, pomagam mami pri peki in delanju narezkov, pomagam atiju v mesariji. Delo mi ni tuje, traktor je pa tako ali tako moje največje veselje.

Valentina Pukšič FOTO: POP TV

Kot si lahko videla, je konkurenca v 12. sezoni velika. Komu bi si upala napovedati zmago?