Brez drame in napetosti v Sončnem raju

Obiskovalce prireditve Medeni dan, ki je pretekli konec tedna potekal v Sončnem raju v Vodolah pri Mariboru, so med drugim pričakali tekmovalci šova MasterChef Slovenija. Sandra Salihović pravi, da so bili njihovi gostje zelo zadovoljni.

Tekmovalci šova MasterChef Slovenija so se pretekli konec tedna mudili v Sončnem raju v Vodolah pri Mariboru. Na posestvu je med drugim park medonosnih rastlin, ki čebelam vse leto zagotavlja ekološko pašo. Lastnika in kreatorja posestva Petra in Bogdan Mak sta se lani domislila, kako mlado in staro ozaveščati o sobivanju z naravo in v njih zbuditi zanimanje zanjo tudi skozi interaktivno vključevanje. Razgibano dogajanje, ki sta ga uspešno izpeljala lani, sta letos ponovila v zvezdniški družbi. Obiskovalce sta vsak na svoj način zabavala smučar prostega sloga Filip Flisar in pevka Tanja Žagar, ki se te dni intenzivno pripravlja na veliki finale šova Zvezde plešejo.

Tam je bil tudi Filip Flisar. FOTO: osebni arhiv

Ker prazne vreče ne stojijo pokonci, so organizatorji k sodelovanju povabili nekdanje in aktualne tekmovalce šova MasterChef Slovenija. Dogodka so se udeležili Sandra Salihović, Tina Hrastnik, Nastja Novak, Klemen Orter, Špela Golob in Anže Kuplenik. Sandra: "Imeli smo se super. Pripravljali smo dva različna burgerja, piščančjega in vegetarijanskega, za katerega smo sami naredili polpet po Anžetovem receptu, in MasterChef različico tiramisuja, z jajčno kremo, jagodami in metinim sirupom ter meto. Obiskovalci so bili zelo zadovoljni, mi pa tudi."

Tukaj šest, enako v MasterChef kuhinji že jutri. FOTO: osebni arhiv

Ker so tekmovalci šova, kot pravijo sami, postali prava mala družina, tudi na takšnih dogodkih, kot je bil Medeni dan, lepo sodelujejo. Sandra: "Bili smo odličen tim in smo vse gladko izpeljali od začetka do konca, tokrat brez drame in napetosti, kot je to po navadi v MasterChef kuhinji (smeh). Poleg kuhanja smo se malce družili z obiskovalci in oboževalci, poklepetali in se z njimi fotografirali." Anže in Špela bosta nocoj kuhala v šovu MasterChef Slovenija. Začnemo ob 21. uri na POP TV, tisti najbolj lačni napetega televizijskega dogajanja pa skočite že zdaj na VOYO.