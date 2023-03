Brina je po letih prizadevanja uresničila svoje sanje

Brina Robinik Kobal je dolga leta sanjala o tem, da bi se preizkusila v kuhinji MasterChefa Slovenija. Na njeno veliko veselje so njene sanje postale resničnost, v kuharsko tekmo pa vstopa z izkušnjami, ki jih je med drugim nabirala na akademiji Gordona Ramsaya.

Brina Robinik Kobal kuha že od svojega desetega leta, ko je za božič dobila svojo prvo kuharsko knjigo. Takrat se je začelo njeno kulinarično ustvarjanje, kasneje pa je zakladnico kulinaričnega znanja bogatila tudi med spremljanjem MasterChefov sveta. Ko bo velika, bo chef, pravi, a na poti do tja se je ustavila na študiju komunikologije. Brina: "Zanimalo me je raziskovanje drugih področij zunaj kuhanja in želela sem pridobiti širši nabor spretnosti. Študij komunikologije mi zagotavlja dragocene veščine in znanja, kot so javno nastopanje, kritično razmišljanje in medosebna komunikacija, ki so lahko koristni tudi v kulinaričnem svetu. Menim, da je možno imeti več interesov hkrati. Svoje znanje iz komunikologije uporabljam pri svojih kulinaričnih podvigih, razvoju lastne blagovne znamke in pridobivanju sledilcev na družbenih omrežjih."

Brina na začetku njene kulinarične poti.

Brinina največja strast pa je kuhanje in dolgo časa je sanjala je o tem, da bi se enkrat preizkusila v veliki MasterChef kuhinji. Pravi, da si je za to prizadevala leta in dočakala je trenutek, ko so postale resničnost. Brina: "Ko je končno prišla priložnost, sem čutila neizmerno navdušenje in veselje. To, da bom lahko kuhala v tako priznani kuhinji, je uresničitev sanj in nisem mogla verjeti, da se to dejansko dogaja. Seveda sem bila na začetku še posebej živčna, saj sem vedela, da bo konkurenca huda in da bodo imeli sodniki visoka pričakovanja. Vendar sem bila odločena dati vse od sebe in pokazati svoje sposobnosti po svojih najboljših močeh."

Brina Robinik Kobal bo svoje sanje uresničila v novi sezoni MasterChefa Slovenija.

Brina je svoje kulinarične spretnosti že pokazala, bila je zmagovalka natečaja 'Nov okus Ljubljane 2021', kar je zanjo izjemno pomemben dosežek. Brina: "V čast mi je bilo, da je bila moja jed izbrana za zmagovalko med okusnimi jedmi toliko nadarjenih kuharjev. V ustvarjanje svoje jedi sem vložila veliko razmišljanja in truda in bilo mi je v veselje, da sem prejela takšno priznanje. Tekmovanje je bila odlična priložnost, da pokažem svoje sposobnosti in ustvarjalnost kuhanja, zmaga pa mi je dala še več zaupanja v svoje sposobnosti. Hvaležna sem za izkušnjo in priznanje, ki mi ga je prinesla."

Zmaga na kuharskem natečaju ji je prinesla posebno nagrado, v Londonu se je udeležila tečajev na akademiji Gordona Ramsaya. Brina: "Moja izkušnja na akademiji Gordona Ramsaya je bila več kot vrhunska. Udeležila sem se 12 tečajev, od azijske kuhinje do osnov francoske kulinarike. Med svojim izobraževanjem na akademiji sem spoznala nekaj odličnih in nadarjenih kuharjev, ki so mi podali veliko novega znanja. Ne le to, da sem na akademiji pridobila veliko znanja, sem tudi sklenila nova prijateljstva, saj si z nekaterimi še danes dopisujem. Na akademiji mi je bil zelo všeč njihov način dela, saj so na kuharske tečaje prihajali različni ljudje z malo oziroma nič izkušnjami v kuhinji, pa tudi tisti, ki so že veliko kuhali in vsem so chefi znali pomagati in nas voditi skozi tečaje. Vsak se je počutil domače v kuhinji in vsak je iz tečajev odnesel veliko znanja. Najbolj sem bila navdušena nad kvaliteto sestavin, s katerimi smo kuhali, pa tudi na tem, da sem imela priložnost spoznati nekatere sestavine in postopke priprave hrane, ki jih v Sloveniji zelo redko vidimo."

