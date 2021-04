Bruno bi moral domov, a je dobil drugo priložnost

Na izločitvenem testu se je najslabše odrezal Bruno Šulman, a so mu sodniki in Žiga Gabrovec dali drugo priložnost. Zaradi čustvenega preobrata so se marsikomu orosile oči, ganjen je bil tudi Bine Volčič.

Vsi člani poražene modre skupine, torej vseh 6 tekmovalcev se je moralo boriti za nadaljnji obstanek v tekmovanju. Sodniki so demonstrirali tri kulinarične trike, ki jih uporabljajo in s katerimi povprečno jed spremenijo v odlično. Bine Volčič, ki rad preseneča in šokira svoje goste, je pripravil napihnjeno mocarelo z baziliko. Luka Jezeršek je presenetil z jajčnim kipnikom, ozirom jajčnim vulkanom. Tako je posebno pripravljeno jajce opisal Ljubislav, ki je z užitkom spremljal kuharske čarovnije treh mojstrov, saj tudi sam nadvse rad eksperimentira z jedmi. Karim Merdjadi pa je za konec pripravil ekspresni 'sponge cake'.

icon-expand Kateri trik je bil najljubši vam? FOTO: POP TV

Nato so bili na vrsti tekmovalci. Napihnjeno mocarelo so morali pripraviti v 12-ih minutah. Dušan je bil hiter, a je v vodi grel samo eno mocarelo, nato pa, ko mu je ta med polnjenjem počila, ponovil isto napako. Adamu je po dveh počenih mocarelah v tretje le uspelo. Anže in Brunosta se še naprej mučila s polnjenjem, medtem ko je Ljubislav mocarelo napolnil, a ni bil zadovoljen z izdelkom. Anžetu je proti koncu izziva le uspelo, Ljubislav pa je obžaloval, da izdelka ni prinesel pred sodnike. Brunove, Dušanove in Žigove mocarele Bine ni niti prerezal, saj ga njihov izgled ni prepričal. Pohvalil je Anžetovo vrhunsko oblikovano mocarelo, a se je ob prerezu pokazalo, da vsebuje preveč zraka. Adamovo je prerezal z veseljem, ob tem pa je tekmovalcu namenil velik kompliment: “Skoraj bi lahko rekel, da je boljša kot moja.”

icon-expand Zadovoljni nasmešek na Adamovem obrazu FOTO: POP TV

Za pripravo jajčnega kipnika so imeli tekmovalci na voljo 15 minut. Luka je opazil, da Anže lepo sledi njegovim navodilom. Bil je sproščen, poslušal je tudi nasvet z balkona in je začel pripravljati rezervni kipnik. Dušan je na dno modela naložil preveč snega, zato je bil rumenjak previsoko. Odločil se je, da bo ponovil vajo. Ljubislav se je nato odločil, da bo tudi sam pripravil rezervo, a je oba modela dal v eno ponev in je enega med obračanjem prevrnil. Na srečo je uspel brez težav obrniti drugega. Vsi tekmovalci so svoje kipnike prinesli pred sodnike. Bruno in Žiga sta pripravila zelo lepa kipnika, Ljubislav pa svojega ni dovolj spekel, zato se je sesedel. Tudi Anže je pripravil lep kipnik, in če bi popravil spodnji rob, bi bil popoln. Dušan je na koncu le presenetil z zadovoljivim kipnikom, zato je Luka na izločitveni test poslal Ljubislava.

icon-expand Balkon ob Dušanovem dosežku FOTO: POP TV

Za pripravo 'sponge cakea' so tekmovalci imeli na voljo le 5 minut. Dušan je naredil napako in v mikrovalovno pečico dal tri lončke, kar pa je podaljšalo čas termične obdelave. Na koncu mu ni uspelo prinesti krožnika pred sodnike, saj se je čas iztekel. To je pomenilo, da mora naravnost na izločitveni test. Karim je nato pregledal izdelke preostale trojice. Vsi so bili lepi, a najboljši je bil Anžetov.

icon-expand Borbeni Anže si je lahko oddahnil FOTO: POP TV

Na izločitvenem testu so Bruno, Žiga, Dušan in Ljubislav v loncih našli govejo juho, pričakal jih je tudi star kruh. Iz sestavin, ki so jih imeli na voljo, so morali pripraviti novo jed. Ljubislavu se je takoj utrnila ideja o ocvrtih kruhovih rezinah, ki ga spominjajo na otroštvo. Toda Luka si jih je s težavo predstavljal v kombinaciji z mesom. Dušan se je odločil za polpete, ki pa bi jih moral nadgraditi. Binetu se Brunova ideja o pašteti na kruhu ni zdela kreativna, zato je tekmovalca zgrabila panika. Žiga, ki je bil prvič na izločitvenem testu, je prav tako pripravljal pašteto, a iz kostnega mozga.

icon-expand Adam je kot vedno sledil svojemu srcu in se ni oziral na komentarje sotekmovalcev FOTO: POP TV

Kimi ni bilo všeč, ker je Adam z nasveti pomagal Ljubislavu. Bila je mnenja, da se v njegovi jedi tako ne bo odražal sam, pač pa Adam. Slednji pa je povedal, da ne more biti tiho: “Ja, pa če vidim prijatelja, da mu ne gre. Valjda, da bom odreagiral.” Ljubislav je nato z nadgradnjo svoje ideje pritegnil Lukovo pozornost, a ga je sodnik tudi spomnil, da je na izločitvenem testu on in ne balkon. Bruno ni imel prave ideje, kako bi jed povzdignil, nato pa ga je Bine spomnil, koliko sestavin ima še na voljo. Zdelo se je, kot da se mu je utrnila odlična ideja. Sodniki se niso veselili niti Žigove, niti Dušanove jedi. Bine se je vprašal: “A bomo mi danes slučajno dobili najslabše krožnike do sedaj?”

icon-expand Presenečeni Ljubislav FOTO: POP TV

Ljubislavov pohani ‘šnitburger’ je na koncu navdušil Luko. Sodniki so si želeli videti še več njegovih pogruntavščin, a je Dušan ocenil: “Roko na srce, to je balkon skuhal.” Slednji je na koncu pripravil jed, ki bi sicer potrebovala nekaj izboljšav, a je pozitivno presenetil sodnike. Luka si je po Žigovih navodilih obložil ocvrto kruhovo rezino, ki je obetala, a je bila celota premalo slana. Bine je bil vidno razočaran nad Brunovimi popečenimi kruhki s paštetama. Sestavin ni dobro izkoristil, pa tudi Binetovih nasvetov ne.

icon-expand Prizor, ob katerem se je orosilo več parov oči FOTO: POP TV

Absolutni zmagovalec izziva je bil Ljubislav, ki je ob dosežku od sreče zajokal. Na balkon se je lahko povzpel tudi Dušan, ostala sta Žiga in Bruno. Ko so sodniki naznanili, da gre lahko na balkon Žiga, se je ta zjokal, saj mu je bilo težko pri srcu. Kot je povedal, mu je prijateljstvo bolj pomembno od balkona. Ko pa se je odpravil proti stopnicam v MasterChef nebesa, ga je Karim ustavil: “Pozorno poslušaj in dobro premisli, preden odgovoriš. Bruno je poraženec in ti imaš v tem trenutku to možnost, da odločiš, ali pelješ Bruna s seboj na balkon ali gre Bruno domov.” Žiga z nasmeškom do ušes: “Kaj je to sploh vprašanje?” Solze so tekle v potokih, med razneženimi je bil tudi Bine. Brunu je bila tako dana druga priložnost, za kar je bil neizmerno hvaležen sodnikom in Žigu.

icon-expand Luka draži razneženega Bineta FOTO: POP TV

