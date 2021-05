Bruno je naravnost blestel, navdušil je mojstra sladic

Karim Merdjadi ni mogel prehvaliti mladega Bruna Šulmana, ki ga je povzdignil v doktorja sladic. V tokratnem spopadu med spoloma je navdušil tudi Žiga, oba tekmovalca pa sta poskrbela za sladko zmago moške skupine.

Tekmovalci so se tokrat še posebej uredili za disco zabavo v MasterChef kuhinji, ki pa se je ni udeležil Bine Volčič, saj je zbolel. Prav na ta dan je Ljubislav praznoval svoj osebni praznik, zato se mu je zabava zdela nekaj prav posebnega. Ni si mislil, da bo v svojem življenju doživel kaj takega. Karim Merdjadi je napovedal: “Čaka nas nepozaben večer.” Sam je bil zadolžen za glasbo, Luka Jezeršek je poskrbel za pijačo, tekmovalci pa so morali pripraviti sladko jedačo, in sicer so morali tri svetovno znane koktejle spremeniti v sladice. Luka in Karim sta tekmovalce razdelila v dve skupini, moško in žensko. Vodji sta postala Žiga in Natalija, ki se še nista preizkusila v teh vlogah.

icon-expand Poglejte, kako lepo so se tekmovalci uredili za MasterChef zabavo. FOTO: POP TV

Vsako sladico je pripravljal en član skupine, zanjo pa je lahko dobil največ deset točk. Prvi koktejl je bila pina colada, v sladici sta jo morala spremeniti Bruno in Maša. Ženska skupina je stikala glave, a sta sodnika imela občutek, da bo vse sladice skreirala kar Kimi. Bruno je bil povsem samostojen, ostali člani skupine so ga opazovali in tu in tam kaj vprašali. Karim je bil bolj navdušen nad njegovo idejo, zdela se mu je tehnično izredno zahtevna in jo je primerjal s finalnimi sladicami.

icon-expand Bruno je bil kljub poplavi pohval povsem osredotočen na svoje delo. FOTO: POP TV

Ko je Bruno v hipu ugotovil, kaj njegovi sladici manjka, mu je Karim čestital: “Skoraj ti lahko rečem, da si doktor. Res neverjetno.” In ko je mojster sladic vse še okusil, je komentiral: “Noro.” Našel je samo en minus, in sicer to, da je moral sladico deliti z Luko. Tudi Maša je pripravila izredno okusno sladico, a je bila tehnično manj zahtevna. Luka je obema skupinama namenil pet točk, Karim pa dekletom štiri točke, moškim pa pet. Bruno je tako dobil vseh 10 možnih točk.

icon-expand Bruno je edini dobil Karimovih pet točk. FOTO: POP TV

Drugi koktejl je bil 'Sex on the beach', v sladici sta ga morala spremeniti Adam in Kimi. Žiga je bil sprva na trnih, ker se je Adam preveč sprehajal do trgovine in nazaj. Z idejo o pomarančnih špagetih je Primorec nato presenetil Luko, in ko je Žiga okusil vse komponente, je bil povsem miren. Tudi Kimi si je naložila veliko dela in bila je prepričana, da je Adam ne bo premagal. Res je pripravila svežo in izredno okusno sladico, medtem ko je Adam naredil napako in na krožnik naložil preveč pomarančnih špagetov, ostalih komponent pa premalo. Dobil je le dve Lukovi in dve Karimovi točki. Kimi je dobila Karimove štiri točke in Lukove štiri točke. Dekleta so bila tako v prednosti, zaradi česar so moški izgubili skoraj vso motivacijo.

icon-expand Kimi ni bila zadovoljna z osmimi točkami. FOTO: POP TV

B-52 je bil tretji koktejl, ki sta ga morala vodji Žiga in Natalija spremeniti v še zadnji sladici. Tekmovalca sta imela pred kuharskim besedni dvoboj. Žiga: “Pazi se.” Natalija: “Zmlela te bom.” Natalija je želela na krožniku združiti 5 elementov, ki jih je morala pripraviti v 35 minutah. Žiga je sam dobil idejo za vse svoje komponente, s čimer si je prislužil Karimovo pohvalo. Maša je nato opazila, da je v eni kremi preveč lešnikove paste, Luka in Karim pa sta v drugi okušala preveč pomaranče. Karim je nato izrazil navdušenje nad Žigovim kavnim kaviarjem, navdušen je bil tudi doktor Bruno, potem ko je okusil vse komponente.

icon-expand Žiga je za svojo sladico dobil devet točk. FOTO: POP TV

Sledilo je odločilno okušanje. Žiga je dobil pohvalo za tehničen napredek, Karim je pohvalil njegov sladoled, ki je bil zanj kot poezija, pika na i pa je bila odločitev za flambiranje vaflja. Luka je povedal, da so mu šle kocine pokonci. Nato je prišla na vrsto Natalija, ki je pripravila nežno sladico, a Luka in Karim v njej nista našla okusov koktejla B-52. Karim je zato ženski skupini namenil dve točki, Luka tri. Žiga je dobil Karimove štiri točke in Lukovih pet točk. Moška skupina je tako slavila zmago in je lahko odplesala na balkon. To pa hkrati pomeni, da bo jutri konec MasterChef zgodbe za eno izmed tekmovalk.

icon-expand Vrhunec disco zabave, kakopak. FOTO: POP TV

Ne zamudite izločitvenega spopadajutri ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj naVOYO.