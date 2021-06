Bruno je neizmerno ponosen na svoj dosežek, zmaga v MasterChefu je lepo pobožala ves njegov trud

Res je bilo ves čas napeto in predolgo časa sem potreboval, da sem se spomnil, da v kuhanju pravzaprav uživam! Ko sem uspel odmisliti pritisk, sem se spet našel in letelo je kar samo od sebe.

Res je, Žiga je res človek z velikim Č, ima ogromno srce in vedno mu bom neizmerno hvaležen za to. Že med tekmovanjem sva si veliko pomagala in drug drugega učila, imam pa zanj še eno presenečenje. (smeh)

Do polfinala in finala ne bi uspel priti, če te Žiga v eni izmed oddaj ne bi rešil pred izločitvijo. Kako si se mu ali se mu še boš oddolžil za to lepo gesto?

Vsak od naju je imel v glavi svojo idejo in vedela sva, da jo morava natrenirati. Ves čas sva si pomagala in se skupaj učila, idej za finalne jedi pa si tokrat nisva razkrila, no pa tudi če bi si jih, sva tako drugačna, da bi tako ali tako naredil vsak po svoje. (smeh) Dan pred snemanjem sem bil zelo nervozen, potem pa sva se prav z Žigo usedla, se zmenila, da greva samo uživat, in potem je bilo finalno kuhanje zares sproščeno!

Pri športu pravimo, da ko ti gre zares dobro, da si v ‘flow-u’. No, tako sem se počutil tudi med finalno oddajo. Seveda je bilo tudi malo stresa in panike, ampak v finalu je prevladovala popolna osredotočenost in zaupanje vase, v svojo kreativnost in v svoje znanje, zato je bil finale čisti užitek. In z nikomer ne bi bil v finalu raje kot z Žigo. Vzdušje je bilo res super, skoraj težko verjamem, da je bilo finalno kuhanje zame zato eno lažjih, sva pa seveda pogrešala še ostale tekmovalce, ki niso mogli priti navijat v studio zaradi korone. Neizmerno sem ponosen na vse svoje krožnike, na predjed, ki je kreativno res odštekana, na glavno jed, ki je bila zares harmonična, in tudi na sladico, ki je bila zelo tehnično zahtevna. Tako da bo zadnje kuhanje v MasterChefu ostalo v zares lepem spominu, za vedno.

Med pripravljanjem finalne predjedi sta z Žigo prepevala in se šalila, nato pa ni bilo več časa za to. Še posebej sladica vama je dala vetra, za glavno jed pa si si zastavil številne komponente in si lovil zadnje sekunde, a si na koncu tudi, kot so se izrazili sodniki, odpravil urok glavne jedi in zanjo prejel vse možne točke. V kakšnem spominu ti bosta ostali zadnji kuhanji v MasterChefu?

Res sem tako zelo vesel! To je zdaj odskočna deska in začetek moje kulinarične poti. Predvsem sebi sem dokazal, da zmorem!

Uau, to, da jih je bilo največ do zdaj, sem izvedel šele nekaj dni po finalu in to si štejem še v večjo čast. To je končno tisti dosežek, kjer sem uspel priti do konca in ves trud je bil poplačan, listek s ‘skoraj’ pa kar upepelite, če je še kje pri POP-u! (smeh)

Žal (še) ne. Težko je, ker potrebuješ za vrhunski športni rezultat poleg odlične fizične kondicije tudi absolutno osredotočenost v glavi. Tekmovalna sezona na prostem se je začela vzporedno s predvajanjem oddaj MasterChefa in z izpitnim obdobjem na fakulteti, tako da imam trenutno primanjkljaj na obeh področjih. Sem pa vseeno šel na nekaj tekem in vseeno kar dobro tekmoval in predvsem užival.

Ko sem jih najprej poklical po telefonu, smo nekaj časa kar vsi kričali in jokali in govorili drug čez drugega. Zelo, zelo so ponosni name, saj so bili skozi vsa moja kuhanja in ustvarjanja, ves čas zraven. Mogoče so si mislili, ‘no, pa je ta večni kaos v kuhinji in na pultu le obrodil sadove’! (smeh) Vesel sem, da sem jih presenetil. Starša sta me vedno podpirala, me pa k prijavi v MasterChef nista ravno spodbujala … tako da sem še toliko bolj vesel, da ju nisem poslušal, onadva pa tudi! (smeh)

Med tekmovanjem so te poklicali tvoji najdražji. Povedal si, da začenjajo verjeti v tvoje kuharske sposobnosti. Kako pa so reagirali, ko so izvedeli za tvojo zmago?

Sodniki so pohvalili tvojo kuharsko širino in ljubezen do kuhanja, ki sta za tvoja leta neverjetni. Bi lahko rekel, da je vse skupaj zabetoniralo tvojo nadaljnjo življenjsko pot?

Absolutno! Če sem bil prej 99-odstotno prepričan, da bi rad enkrat šel v kuhanje, sem zdaj 200-odstotno, da hočem to in to zdaj takoj! (smeh) Zmaga pa je ves moj trud lepo ‘pobožala’ in me utrdila želji, da v kulinariki tudi nadaljujem in ostanem.

Tvoja želja je izobraževanje na eni izmed uglednih kulinaričnih šol. Katero imaš v mislih in ali bo tam končala zaslužena denarna nagrada?

Šola ali delo v restavraciji in učenje skozi prakso – nekaj od tega bo zagotovo, in ker je bivanje v tujini res drago, zelo cenim to finančno odskočno desko. Skoraj zagotovo bo ena od destinacij Francija, ki je središče kulinarike, kjer so tudi številne kuharske šole. Ne vem še točno katera, ker bom pred odhodom dokončal še zadnji letnik študija psihologije, tako da imam še malo časa, da si izberem končno destinacijo.