Bruno po uvrstitvi med najboljšo peterico: Zdaj si počasi začenjam dovoliti razmišljati o finalu

Bruno Šulman pravi, da je bil noro vesel uvrstitve med najboljšo peterico sedme sezone MasterChefa Slovenija. Kljub temu, da ima pokal na dosegu roke, o zmagi še ne razmišlja, saj noče ničesar prehitevati.

Bruno Šulman je še samega sebe presenetil, ko je z varnega in zasluženega balkona vstopil v bitko za najboljšo peterico, ki je bila obenem izločitveni test. Lahko bi se zgodilo, da bi se moral še isti dan posloviti od MasterChef pokala, a zgodilo se je prav nasprotno. Njegovo tveganje se je obrestovalo in po testu se je lahko vrnil na balkon, od koder bo v miru opazoval naslednje kuharske bitke. Bruno je bil ob tem zelo čustven: “Uvrstitve med top 5 sem bil noro vesel. Veliko sem vadil pred in med tekmovanjem, da bi ja dostavljal kar najboljše krožnike, in ko v nekaj veliko vlagaš, ti to tudi ogromno pomeni. Cela pot MasterChefa je izjemno čustvena in zares sem iz srca vesel vsake pohvale sodnikov.”

icon-expand Trenutek, ko je sprejel odločitev, da gre v boj za top 5. FOTO: POP TV

Ti so sicer odločali med njegovim in Mašinim krožnikom, ki je resda bil bolj atraktiven, a je na koncu pretehtala Brunova drzna kombinacija okusov. Že njegove prejšnje jedi so pričale o velikem kuharskem talentu, pohvale za njegove jedi so kar deževale. Na vprašanje, ali ima občutek, da se vse bolj nakazuje njegova nadaljnja pot, kajti več kot očitno ima velik potencial, Bruno odgovori: “Kuhanje je nekaj, kar res obožujem, je pot, po kateri bi rad šel in bom šel v prihodnje. Najbolj so mi všeč te neskončne kombinacije okusov in načinov, ki naredijo jed ‘uau’. Cilj vsakega dobrega kuharja je, da naredi nekaj nepričakovanega, nekaj ‘odbitega’, a noro okusnega. Takšno je moje kuhanje, nočem ostajati v coni udobja, hočem rasti še naprej in zato res komaj čakam, da bom lahko svoje kreacije ponudil tudi javnosti.”

icon-expand Bruno je točil solze sreče. FOTO: POP TV

V naslednjih dveh oddajah bo Bruno na varnem na balkonu, čakajoč na še štiri tekmovalce, in to pomeni, da ima pokal že na dosegu roke. Bruno: “Ko sem prišel v tekmovanje, sem najprej rekel, da se želim čim več naučiti in da o zmagi še ne bom razmišljal. Potem pa počasi pride en dober krožnik, pa še en, pa top 10 in zdaj sem v top 5. Zdaj pa si počasi začenjam dovoliti razmišljati o finalu, kasneje mogoče še o zmagi, ampak nočem ničesar prehitevati. Me bo pa tale pokal kar lepo gledal gor na balkon cel teden (smeh).” MasterChef Slovenija bo vnovič na sporedu POP TV v četrtek in petek. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej naVOYO, že zdaj pa se lahko prijavite k sodelovanju v novi sezoni šova.