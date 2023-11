Bruno Šulman izdal prvo kuharsko knjigo: Od osnov do masteršefa

Zmagovalec sedme sezone MasterChefa Slovenija Bruno Šulman je dve leti po končanem snemanju kuharskega šova predstavil svojo prvo kuharsko knjigo, ki si jo je že zelo dolgo želel. Nekdanji športnik je znan po tem, da cilj, ko si ga zada, rad tudi doseže. Knjigo je pisal in urejal skoraj celo leto, danes pa je več kot ponosen, da je končni izdelek takšen, kot si ga je zamislil. Morda celo boljši.

icon-expand FOTO: Žiga Intihar icon-chevron-left icon-chevron-right

"V knjigi je 74 receptov in napredujejo po težavnosti, na začetku so osnove, večinski del so recepti za vse, z mojim pečatom, na koncu pa še nekaj masterchefovskih receptov," je za 24ur.com povedal Bruno Šulman, 23-letni chef, ki je leta 2021 zmagal v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent. Bruno se je v srca gledalcev usidral z zagretostjo in srčnostjo, ki ju je prinesel v kuhinjo, poleg tega pa sta sedmo sezono najbolj zaznamovala prav on in njegov masterchefovski prijatelj Žiga Gabrovec. "Je edini od vseh, ki je res vse dal od sebe," je povedal na dogodku Žiga: "Vsa čast, takšnih ljudi, kot je on, res ni," je Žiga povedal ob izdaji Brunove knjige in dodal: "Pa še vedno ni porabil nagrade, ki jo je prejel ob zmagi!"

icon-expand Bruno Šulman FOTO: Primož Korošec

V Brunovi knjigi Od osnov do masteršefa so recepti razdeljeni na tri dele, med njimi pa je tudi nekaj takšnih, ki jih je skuhal med snemanjem oddaje: "Nekaj receptov je iz oddaje. Finalna glavna jed, čebulna sladica, za katero vem, da so si jo gledalci zapomnili." In koliko dela je imel s samo knjigo? Pravi, da je od prve ideje do izdaje knjige trajalo skoraj eno leto: "Če sem čisto iskren, vzelo mi je več časa, kot sem pričakoval. Delam jo že celo leto. V začetku leta, približno februarja, sem jo začel pisati in od takrat je bilo nenehno pisanje, preizkušanje jedi in fotografiranj, potem pa še zaključki z lekturo in tiskanjem. To je bil dolgotrajen proces, ampak ful lep, jaz sem res užival."