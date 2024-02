Bruno Šulman na prestižni kulinarični šoli med uspešnejšimi v generaciji

Prvo stopnjo sem končal s posebno omembo na diplomi, kar sem si prislužil z najboljšim rezultatom oziroma dosežkom določenega števila točk in je sploh na cuisine delu zelo redko, v vsaki generaciji jih je le nekaj s takšno omembo. Ocena je sestavljena iz sprotnih ocen iz vseh praktičnih delov, teoretičnega izpita in jedi na praktičnem izpitu.

Kaj pomeni prva, druga in tretja stopnja? Kaj se učiš na različnih stopnjah?

Na prvi stopnji so predstavljene vse klasične tehnike in prepoznavne jedi klasične francoske kuhinje. Presenečen sem bil, da sem mnogo tehnik v podobni obliki že poznal od prej, kar samo kaže, da je francoska kuhinja res baza za velik del kulinarike. Na tej stopnji sem nekatere stvari in znanja izpilil in povadil, na naslednjih stopnjah pa pričakujem tudi bolj kompleksne tehnike, iz katerih se bom lahko kaj več naučil. Vseeno je bilo tudi pri osnovnih stvareh dobro videti, od kod izvirajo, in spoznati celotno ozadje. Cilj, zakaj sem šel na šolo, je bil spoznati vse vidike francoske kulinarike in zapolniti luknje v znanju. Pravijo, da šele ko zares poznaš pravila, jih lahko kršiš – v to smer bi rad šel v prihodnje.

Na 2. in 3. stopnji nas čaka nadgrajevanje tehnik in delo z nekaterimi manj poznanimi sestavinami, česar se zelo veselim. Na drugi stopnji bomo imeli potovanje po regijah Francije in Evrope skozi hrano, tretja pa gre v smer 'fine dininga'. Verjamem, da se bom v nadaljevanju lahko veliko naučil. Sodelujem tudi na nekaterih zunanjih projektih s šolo pri pripravi receptov za družbena omrežja in druge promocijske stvari.