Bruno Šulman svetuje: tako kuskus nikoli ne bo pust in brez okusa

V tako kratkem času in pod težo izjemnega pritiska je težko razmišljati, kaj šele ustvarjati kuharske mojstrovine, zato velja staviti na enostavne in hitro pripravljene jedi, ki jih je mogoče z začimbami, zelišči ali kakšnimi enostavnimi prilogami nadgraditi v prave kulinarične poslastice.

V sedmi oddaji MasterChef Slovenija so morali tekmovalci na individualnem izzivu pripraviti okusno jed iz osnovnega asortimana in nekaj dodatnih sestavin, ki so si jih lahko priborili z znanjem. Ključnega pomena je bil, kot običajno, čas, saj so za zamisel in pripravo jedi imeli na voljo manj kot eno uro.

Kuskus je v osnovi precej pust in brez izrazitega okusa, a ga lahko z le nekaj začimbami in zelišči hitro nadgradite v vrhunsko specialiteto.

Ker je kuskus v osnovi precej pust in ima dokaj neizrazit okus, ni ravno zelo priljubljena izbira, čeprav so ta drobljena zrna pšenice vrste durum znana po tem, da odlično vpijajo okuse. In prav to lastnost se splača izkoristiti, da kuskus iz dolgočasne priloge povzdignete v izjemno prilogo, polnega okusa, ki bo očarala tudi zahtevne gurmane.

Poleg enostavne in hitre priprave se lahko kuskus pohvali tudi z izjemno vsebnostjo številnih koristnih snovi, ki ugodno vplivajo na naše zdravje. Pohvali se denimo lahko z visoko vsebnostjo vitaminov skupine B, selenom, kalcijem, magnezijem, železom, bakrom, cinkom, kalijem in fosforjem, bogat pa je tudi z vlakninami, ki pomagajo pri uravnavanju prebave in zagotavljajo občutek sitosti. Prav zato je kuskus velikokrat na meniju raznih diet, saj je energetsko skromen in ima malo maščob.

Pri glavnih jedeh je mogoče hitro pripraviti različne vrste rib in morskih sadežev, tudi piščanca in druge vrste perutnine. Pri prilogah pa vam bo najmanj časa verjetno vzela priprava navadnega ali polnozrnatega instant kuskusa , ki bo nared v zgolj nekaj minutah.

V dokaz je z nami delil svoj recept za račja prsa s kuskusom in koromačem , ki so lahko odlično kosilo ali večerja.

Kuskus torej lahko pripravimo kot glavno jed, prilogo, pa tudi solato ali celo sladico. V primeru, da ga pripravlja kot prilogo, Bruno stavi zlasti na okuse bližnjega vzhoda , ki jih sestavi s pomočjo začimb Maestro , saj so resnično pristnega in polnega okusa, kot v arabskih deželah, ob tem pa jih je mogoče odlično kombinirati tudi s povsem domačimi glavnimi jedmi.

Koriander v zrnju najprej zdrobimo v terilniku. Račja prsa solimo na obeh straneh in popramo na strani brez kože. Na tej strani jih posujemo tudi s koriandrom.

Pomaranči obrežemo lupino in z nožem previdno izrežemo krhlje, tako da dobimo krhlje brez kože in jih narežemo na tretjine. (Lahko pa seveda tudi samo olupimo pomarančo in krhlje narežemo na manjše kose). Koromač narežemo na krhlje in ga začinimo s soljo ter čilijem.

Račja prsa osušimo s papirnato brisačko in jih položimo na mrzlo ponev brez maščobe s kožno stranjo navzdol. Maščoba iz kože se bo stopila in na njej bomo pekli račja prsa, hkrati pa bo koža postajala vedno bolj hrustljava. Prsa pečemo na nizkem do srednjem ognju, tako da se maščoba počasi topi, koža pa postaja zlato rjava. Na strani s kožo jih pečemo 5-8 minut, nato pa ko je koža lepe barve in hrustljava, prsa obrnemo in jih še na drugi strani pečemo 2-3 minute, da meso na sredini postane rožnate barve. Nato račko odstranimo iz ponve in jo pustimo, da na toplem mestu počiva 5-10 minut s kožo navzgor, da ostane hrustljava.

Kuskusu dodamo kardamom, cimet, mleti ingver, muškatni orešček in sol. Dodamo 2-3 žlice račje maščobe iz ponve in dobro premešamo. Nato kuskus prelijemo z vrelo jušno osnovo in posodo pokrijemo s folijo za živila. Pustimo stati 3-5 minut, da se tekočina vpije.

Na preostali račji maščobi na isti ponvi in visokem ognju popečemo koromačeve krhlje, da dobijo lepo zapečeno barvo na obeh straneh, nato pa jih do polovice zalijemo z vodo in kuhamo na visokem ognju, dokler se koromač rahlo ne zmehča (približno 5 minut).

Kuskus odkrijemo, dobro premešamo in vanj vmešamo na manjhe kose narezane pomarančne krhlje.

Na krožniku serviramo kuskus s pomarančo, pečen koromač in račja prsa.

