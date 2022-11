Bruno Šulman uresničil željo: kuha v Michelinovi restavraciji

Lanski zmagovalec šova MasterChef Slovenija Bruno Šulman je pred kratkim začel delati v restavracij Birdsong, ki ima kar dve Michelinovi zvezdici. Pravi, da se je za delo v tujini odločil, ker je veliko razmišljal o nadaljevanju svoje kuharske poti in sklenil, da je prišel čas, ko mora stopiti stopničko višje in se začeti učiti na nivoju, ki bi ga rad dosegel. "Potem pa je šlo povsem običajno in gladko. Poslal sem svoj življenjepis, se dobil s chefom na spletnem sestanku in si naslednji dan z velikimi pričakovanji kupil karte za v Ameriko." Pravi, da se je za San Francisco odločil po spletu okoliščin, ko je določil destinacijo, pa je začel gledati najboljše restavracije v mestu, kakšno hrano strežejo in katere se mu zdijo zanimive. "Birdsong je bil med najbolj zanimivimi, zato sem se na koncu odločil zanj."

Delo v prestižni restavraciji opisuje kot nekaj posebnega, predvsem pa ga je presenetila organiziranost celotnega dela in sistem. Dejstvo, da je restavracija majhna, je zanj prednost, saj je lahko bolj vključen v delo. "Vsaka stvar ima svoje mesto, vsaka naloga ima svoj 'timing', tukaj improvizacije ni, ker mora vsak točno vedeti, kako je treba, in vsak krožnik mora biti popoln. Jaz delam na postaji za omake, moje naloge pa so zelo različne, od priprave nekaterih omak, začinjanja jedi in zlaganja na krožnik." Dodaja, da se je s kuharsko ekipo dobro ujel. "Chef je zelo dosleden in takšna je tudi ekipa. Vsi so super, lepo so me sprejeli in me hitro uvedli. Vedo, da sem tam z razlogom, da se čim več naučim, in mi pri tem zelo pomagajo." V Birdsongu dela po trinajst ur na dan, v restavraciji pa namerava ostati en mesec.