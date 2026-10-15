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MasterChef Slovenija

Bruno Šulman živi svoje sanje, a ga vedno bolj vleče v Slovenijo

Velenje, 15. 10. 2026 11.03 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Bruno Šulman

Bruno Šulman si je z veseljem ogledal oddajo, v kateri je njegova finalna jed ponovno zaživela v MasterChef kuhinji. Veliko mu pomeni, da sodniki spremljajo in prepoznajo njegov trud, ki ga po osvojenem pokalu vlaga v svoj razvoj. Tekmovalcem nove sezone, ki jim je uspel preboj v najboljšo deseterico, pa je čestital in jim zaupal najboljši recept za zmago.

Tekmovalci nove sezone MasterChefa Slovenija so za tretji boj za značko imunitete izbrali jed Bruna Šulmana. Zmagovalec 7. sezone se je javil iz Kopenhagna, kjer trenutno živi in dela. Bruno: "Pot med MasterChefom in Kopenhagnom ni bila kratka. Od šolanja in dela v Parizu do Michelinovih restavracij z eno, dvema in tremi zvezdicami, do tega, da zdaj živim v Kopenhagnu in res lahko rečem, da živim svoje sanje. In v Kopenhagen me je pripeljala prav ta jed, ki je danes pred vami." Bruno je tekmovalcem postopoma predal vsa navodila za pripravo, in medtem ko so ti hiteli, da bi ga sploh lahko dohajali, je Luka Jezeršek ob poslušanju začutil ponos. Luka: "Kje je Bruno zdaj in kaj pravzaprav z MasterChefom poustvarjamo."

Bruno nam je zaupal, da si je oddajo ogledal z veseljem. Spomnila ga je na lepe MasterChef čase in na vse, kar se je zgodilo potem. Bruno: "Vse sodnike res spoštujem in mi veliko pomeni, da so del moje zgodbe tudi po MasterChefu ter da spremljajo in prepoznajo trud, ki sem ga vložil v svoj razvoj. MasterChef Slovenija sem res videl kot odskočno desko, ne končni cilj, zato sem trenutno še vedno na poti učenja in kuharskega izpopolnjevanja, se pa ves čas veselim prihodnjih projektov."

Veliko novega znanja bo odnesel tudi iz danske prestolnice. Kot je povedal Karim Merdjadi, je Kopenhagen prestolnica kulinarike, zahteve so tam visoke. Bruno: "Kopenhagen je res močno kulinarično mesto, predvsem v visoki kulinariki se je tukaj ustvaril res specifičen in zanimiv slog. Velik poudarek je na sestavinah in lokalnosti, prav tako pa tudi na prezentacijah, ki so na teh koncih ene najbolj impresivnih, saj so tako dodelane in popolne. Tudi sam sem delal v eni od kopenhagenških restavracij s tremi zvezdicami in takšno okolje te res postavi na drugo raven in ti dvigne pričakovanja do kulinarike in sebe."

Bruno Šulman
Bruno Šulman
FOTO: Primož Korošec

Mojmir Šiftar v 7. sezoni MasterChefa Slovenija resda ni bil v vlogi sodnika, a Brunovo delo in pot dobro pozna, zato ni nič manj ponosen kot njegova sodniška kolega. V oddaji mu je sporočil: "Samo tako naprej! Gasa!" Bruno potrdi, da tako tudi bo: "Dolgoročni cilj že več časa ostaja lastna restavracija v Sloveniji, ampak trenutno sem še na poti tja. Vidim, kako veliko mi je dala tujina, tako življenje, delo, kot tudi obiskovanje restavracij. Zaenkrat se odlično počutim v Kopenhagnu in se še vedno ogromno učim, me pa vedno bolj vleče tudi v Slovenijo. Naslednji cilj je dober nastop na regijskem finalu tekmovanja San Pellegrino Young Chef."

Strastni kuharji 10. sezone MasterChefa Slovenija pa so stopili v drugo polovico tekmovalne poti. Značko imunitete je s poustvarjeno Brunovo jedjo osvojil Tadej Oblak in zagotovo mu bo prišla prav v zadnjih tednih, ko bo deseterica najboljših s tekmovanjem nadaljevala v še hujšem tempu. Bruno: "Najprej bi rad čestital vsem tekmovalcem za uvrstitev v top 10 in odlično sledenje mojemu finalnemu receptu. Res je bilo lepo videti mojo jed ponovno zaživeti v MasterChef kuhinji. Tekmovalcem bi svetoval, naj se še naprej učijo in čim več vadijo v prostem času ter da zaupajo vase. Na tej točki tekmovanja je treba več tvegati in pokazati svoj kulinarični slog. Predvsem pa naj uživajo na polno in se med kuhanjem zabavajo, to je najboljši recept za zmago (smeh)."

Ko je nosil MasterChef predpasnik ...
Ko je nosil MasterChef predpasnik ...
FOTO: Ana Gregorič

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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