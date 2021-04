Bruno: Za nobeno punco nisem tako jokal

Bruno Šulman namerava z obema rokama zagrabiti drugo priložnost, ki mu je bila dana. Žigu Gabrovcu se je zahvalil najmanj 4638-krat, kajti sodelovanje v šovu mu pomeni veliko. Predstavlja namreč odskočno desko za začetek kuharske poti, ki postaja njegova vedno večja želja.

Drugo priložnost v MasterChefu Slovenija dobijo le redki tekmovalci, temu primerne so tudi njihove reakcije. Ko so sodniki Žigu Gabrovcu dali možnost, da Bruna Šulmana reši pred izločitvijo, so solze kapljale z balkona, oči so se orosile Binetu Volčiču, Bruno pa je jokal kot še nikoli v življenju. Bruno: “Tole je bil en ogromen čustveni 'roller coaster'! Želja je ogromna, šov mi res veliko pomeni, saj sem vanj prišel po znanje in po odskočno desko za začetek svoje kuharske poti, ki si jo vsak dan bolj želim. Prepričan sem že bil, da grem domov, razočaran nad seboj in hkrati zelo žalosten, da tako kmalu zapuščam to prijetno družbo svojih sotekmovalcev. Ob mešanici vseh teh občutkov pa sem jokal kot dojenček, za nobeno punco nisem tako jokal. (smeh) Najlepše je bilo videti, kako iskreno vesel me je bil balkon, ko sem se jim pridružil. Letos smo res drugačni, res se čutimo in to je nalezlljivo. Ne morem povedati, kako srečen sem, da sem del MasterChefa ravno letos.”

icon-expand Bruno in Žiga še vsa čustvena na balkonu FOTO: POP TV

Na vprašanji, kaj se je dogajalo kasneje v zakulisju šova in kolikokrat se je zahvalil Žigu za prijateljsko gesto, odgovori: “Žiga je res neverjeten človek, človek in pol! Njegov pogled na svet, kateremu sledijo enako dobra dejanja, je občudovanja vreden. Res ga občudujem in sem se od njega marsikaj naučil že od prvega dne, ko sva se spoznala. Precej sva si različna, na prvi pogled kot noč in dan, ampak na koncu je pomembno samo, kakšen je človek po srcu, in Žiga ima ogromno srce. Občudujeva to drugačnost drug pri drugem in skozi šov sva postala zares dobra prijatelja. Žigu sem se zahvalil najmanj 4638-krat (smeh), on pa vsakič reče: “Ma daj, ah, sploh ni bilo debate, pri tebi pa res ne.””

Bruno pravi, da namerava drugo priložnost zagrabiti z obema rokama: “Že prej sem se na šov resno pripravljal, študiral tehnike in recepte. No, zdaj, zdaj bom pa treniral še 10-krat toliko. To je bil samo dokaz, kako težko je zares v MasterChef kuhinji. Malo smole ali pa eno nezbrano kuhanje te lahko pošlje domov, čeprav sem do tedaj kuhal dobro. Prav nikogar ni za podcenjevati. Zdaj pa komaj čakam, da lahko grem naprej kuhat in pokažem, kaj vse še znam!”

icon-expand Če do tedaj ne bi kuhal dobro, zagotovo ne bi dobil druge priložnosti FOTO: POP TV

