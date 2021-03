Bruno začenja kuharski 'maraton z ovirami', pripravljen je na najhujše

Najmlajši iz moškega dela zasedbe letošnjega MasterChefa Slovenija je 21-letni Bruno Šulman . Prihaja iz Ljubljane, je študent psihologije, toda srce ga vleče v kuharske vode in to pomlad bo kuhal v najbolj znani kuhinji pri nas. S svojo prijavo se ni ravno bahal: “ Glede svoje prijave v šov sem bil precej tih, nisem želel veliko razlagati naokrog, ker niti nisem vedel, kaj pričakovati. ” To velja tudi za njegove najbližje. “ Jim bom že potem povedal, kako je bilo, ” dodaja.

Strinja se, da so v tekmovanju za pokal MasterChef poleg kuharskih pomembne tudi bolj psihološke ‘veščine’. Bruno: “ Hja, seveda. Tole ne bo samo kuhanje, ampak velik del igra tudi ‘glava’. Kuhati doma z neomejenim časom, z možnostjo popravkov in predvsem brez kamer je precej lažje kot v zadnjih minutah razložiti sodniku, zakaj izdelek ne gre v smeri, ki si si jo zamislil. Za psihološko pomoč pa se bom prej kot na študentsko snov naslonil na svoje izkušnje z atletskimi tekmami, za katere samo upam, da mi bodo pomagale. Pripravljen sem na najhujše! ” (smeh)

Na bolj filozofsko vprašanje, kako gleda na povezavo med psihologijo in hrano, odgovori: “ Hrana je zame celotna izkušnja. Izgled, okus, zgodba, teksture – vse to vpliva na to, kako bomo zaznali določen krožnik. Najbolj te navduši krožnik, ki je drugačen od drugih, ki je nepričakovan, in na to karto bi rad igral, takšno hrano bi rad delal. Glede kakšne bolj resne povezave in morebiti smernice za v prihodnje pa trenutno še razmišljam, na kakšen način bi res lahko združil ta svoja interesa. Če imate kakšno idejo, kar na plan z njo! ”

Bruno trenira tek na 400 metrov z ovirami – bila je ljubezen na prvi trening. Bruno: “Atletiko treniram že deset let in res uživam v njej. V resnici je precej bolj kompleksen šport, kot se zdi na prvi pogled, sploh pa to drži za tek na 400 metrov z ovirami. Zgodba o mojem prvem nastopu v teku z ovirami je precej hecna, pravzaprav sem pred tekmo naredil en sam trening, z ovirami pa sem moral teči na ekipnem prvenstvu, da je imel naš klub 'pokrite' vse discipline. Razplet je bil neverjeten, že na prvi tekmi sem se uvrstil na svojo prvo reprezentančno tekmo in od takrat je bilo jasno, da bom atletsko pot nadaljeval v teku z ovirami.” In čeprav je, kot nam je zaupal, za las zgrešil marsikatero medaljo in normo za večjo tekmo, še vedno vztraja. Pravijo, da je vse v glavi. Bruno: “Res je vse v glavi, na tekmah pogosto v moji glavi pač ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, na koncu dneva pa sem bil še bolj motiviran. Nikoli nisem imel problema s tem, da bi obupoval ali da se mi ne bi dalo na trening, na tekmah pa je bila pogosto želja prevelika, kar je po mojem vzrok za izgubljene norme in medalje.”

Pomembna je tudi povezava med športom in hrano, kajti brez pravega ‘goriva’ je težko dosegati vrhunske rezultate. Bruno prizna: “Žal nisem najboljši zgled športnika z urejeno prehrano. Preveč rad imam razne torte, piškote in kolače. Sicer se trudim jesti čim bolj zdravo in dovolj in za zdaj funkcionira. Jemljem tudi nekaj prehranskih dodatkov, ki mi olajšajo same treninge, doma pa po svojih najboljših močeh jem uravnovešeno in raznoliko, kolikor gre.”