Čas je za izločitveni test. Kdo bo kuhal zadnjič?

Miša Koplova je na individualnem izzivu navdušila sodnike in se je na balkonu pridružila Barbari Poljanec in Barbari Ribič. Črne predpasnike so dobili Matic Maček, Davida Pogorevc Hafner, Anamarija Truden, Natalija Sebanc, Dan Prohart, Pia Pajnič in Jure Kirbiš. Karim Merdjadi je v francoskem jeziku napovedal, da jih prihodnjič čaka priprava najbolj pomembnega obroka dneva, a ga tekmovalci niso prav dobro razumeli.