Luka Pangos je zmagovalec desete sezone MasterChefa Slovenija

Mojmir Šiftar : " Nocoj bo eden izmed vaju domov odnesel 50.000 evrov, visoko dvignil ta pokal in osvojil naziv MasterChef Slovenija 2024. " Karim Merdjadi : " Pred vama je največja preizkušnja do sedaj. To je boj, na katerega sta se pripravljala celo sezono, in zato smo v MasterChef kuhinjo povabili najpomembnejše goste. Verjeli so, da vama bo uspelo tudi takrat, kadar sta dvomila. In na zadnji poti do zmage bodo za vaju navijali v živo. " Luka se je razveselil prihoda svojega dekleta Sarah , očeta, mame in tašče. Klaro je prišla podpirat njena ožja družina, s svojim prihodom pa jo je presenetil tudi profesor Toni , ki jo je prijavil k sodelovanju.

Finalista desete sezone MasterChefa Slovenija sta se morala po predjedi in glavni jedi izkazati s finalno sladico. Luka Pangos je v prvem finalnem večeru pridobil 7 točk prednosti, napovedal pa je tesen izid. Klara Šmigoc je ocenila, da Luka nima možnosti, da jo premaga s sladico. Klara: " Danes je praktično na kocki vse. Borim se za ta cilj, katerega sem si začrtala, preden sem prišla v to MasterChef kuhinjo, in jaz res upam, da se mi uresničijo sanje. " Luka je bil pred zadnjim dvobojem miren, saj sta prejšnjič prebila led z dvema napornima kuhanjema.

Dokaz strasti in predanosti

Finalista sta pred zadnjim kuhanjem dobila MasterChef knjigi. Karim: "Ko sta vstopila v to tekmovanje, sta v življenju obrnila nov list. V vajinih krnjigah so zbrana vsa zmagoslavja in trenutki, ki so zaznamovali vajino pot. To je dokaz vajine strasti in predanosti. Naj vaju te strani spomnijo, kako daleč sta prišla." Klara je opazila, da knjiga lepo prikazuje njen napredek. Luka pa se je čudil nad številom jedi, ki jih je skuhal v tekmovanju.

Želje sodnikov za vrhunsko sladico

Mojmir je nadaljeval: "V vajinih knjigah je ostala prazna zadnja stran." Karim: "Finalna sladica je več kot le sladica. Je odsev vajinega kulinaričnega znanja, vzdržljivosti in neomajnosti. Ko smo razmišljali, kaj želimo od finalne sladice, smo se vsi trije strinjali. Do vrhunske sladice vodi vrhunski recept. V ta recept je vsak od nas vložil delček sebe." Mojmir: "Jaz nikakor ne morem ostati v klasičnih okvirjih in zato bo finalna sladica vključevala zelenjavo." Luka Jezeršek: "Mene navdušujejo sladice, ki pričarajo doživetje, zato želim sladico, ki v sebi skriva presenečenje." Karim: "Jaz pa sem razmišljal, kako se lahko pri finalni sladici poigramo s teksturami in temperaturami. Zato bo finalna sladica vključevala leden in ognjen element." Recept zanjo sta finalista morala napisati sama, ob tem pa uresničiti vse želje sodnikov.