'Če bi bila v šoli takšna predavanja, bi manj špricali'

Na prvem MasterClassu doslej so sodniki Mojmir Šiftar, Karim Merdjadi in Luka Jezeršek demonstrirali pripravo petih jedi. Med kuhanjem se je pri tekmovalcih bogatila zakladnica znanja, demonstracije pa so bile tudi zelo okusne in zabavne.

OGLAS

Prvi MasterClass Slovenija Tekmovalce je namesto kuhanja za imuniteto čakalo presenečenje. Luka Jezeršek: "Za vami je že več kot pol tekmovanja. V vsem tem času ste doživeli že marsikaj." Mojmir Šiftar: "Do sedaj ste se borili s časovnim pritiskom, premagovali ste stres, paniko in vsa presenečenja. Tokrat se boste samo udobno namestili, sprostili in poslušali." Karim Merdjadi jim je izrazil dobrodošlico na prvem MasterClassu Slovenija: "Mi trije smo navdušeni, ko lahko oblečemo predpasnike in vas naučimo nekaj novega. Z vami delimo namige in vam damo tudi kakšen nasvet za nadaljnje tekmovanje. In točno temu je namenjen MasterClass."

'Lepo je s Karimom delati' Karim je prvi nadel predpasnik in se lotil istega nebeškega izziva, ki je na zadnjem izločitvenem testu odnesel Roka Novaka. Pojasnil je, kako se takšnega izziva loti sam. Tekmovalcem je položil na srce, naj si najprej ustvarijo predstavo o krožniku in začrtajo temo, ki ji bodo sledili. Iz nabora je izločil samo romba, vse ostale sestavine je nameraval vključiti v jed. Pripravil je nebeško polento, ki jo sam kuha dlje časa, za pomoč pa je prosil Jureta Pavliča. Polento je serviral z mariniranimi hruškami, karameliziranim peteršiljem in popečenimi škampi. Jure je lahko jed na svoje veliko veselje in zadovoljstvo poskusil, pred tem pa sta s sodnikom nazdravila.

Jure Pavlič in Karim Merdjadi sta nazdravila. FOTO: POP TV icon-expand

Mojmirjeva MasterChef solata Mojmir je pred svojim kuhanjem povedal, da je med spremljanjem MasterChefa čakal na junaka, ki bo sodnikom dostavil solato. Pojasnil je, da lahko tudi najbolj enostavne jedi pripeljemo do popolnosti, kar v solati pomeni svežina, hrustljavost, dober preliv in konkretna komponenta, kot je denimo piščanec. Za pomočnika je izbral Domna Beribaka, ki je natrebil solato. Ta je romala v ledeno vodo, da je pridobila na hrustljavosti. Mojmir je medtem dimil piščanca s čajem senčo, nato je karameliziral šalotko in pripravil ajdovo kašo, ki jo je samo prelil z vrelo vodo in pustil stati pet minut. Dokončal jo je v ponvi, skupaj z lešniki, na koncu pripravil še preliv iz jogurta, bučnega olja, gorčičnih semen, soli in popra. Solato je serviral skupaj s peso chioggia, ki je jedi dala lepo rdečo barvo. Navdušenje tekmovalk, veselje za Luko Jezerška Luka Jezeršek se je odločil za hladno predjed, ki jo lahko pripravimo vnaprej in imamo tako več časa za goste. Demonstriral je pripravo klasične jedi vittelo tonnato, ki združuje tuno in teletino. Slednjo je najprej popekel, medtem pa tekmovalce opozoril, da termometre premalo uporabljajo. Nato je pripravil tunino omako s kaprami, kumarami, inčuni, jajcem, vinom, soljo, poprom, peteršiljem in gorčičnimi semeni. Jed je postregel s kaprami, okisano čebulico, čipsom iz kaper, peteršiljevim oljem, rdečim poprom in gorčičnimi semeni. Dana Ilić in Julija Bukvič sta jed poskusili in bili navdušeni.

Navdušenje tekmovalk, veselje za Luko. FOTO: POP TV icon-expand

Elegantni Karim in palačinke Suzette Karim se je vrnil v kuhinjo, da bi pripravil palačinke Suzette. Pripravil je pomarančne krhlje, karamelo, ki jo je zalil s pomarančnim sokom in obogatil z maslom ter kandirano pomarančo. V mešanico je potopil palačinke, dodal je pomarančne krhlje ter pomarančni liker in palačinke flambiral. Luka Pangos, ki jih je poskusil, je povedal, da so to bile najboljše palačinke v njegovem življenju. Zajtrk z veliko začetnico Mojmir je nato pripravil štruklje iz temnega testa, obarval ga je s kakavom. Za nadev je pripravil skuto z belo čokolado, maskarponejem in jajcema. Pripravil je tudi toffee karamelo s čajem ter limonino lupinico. Štruklje je obdelal na pari, nato pa jih je gratiniral. Poleg je pripravil mlečni sladoled, jed pa je bila skupaj s kumkvatom in tonko tekmovalcem videti fenomenalno. To je bila tudi zadnja prezentacija večera, tekmovalec Luka pa je po koncu MasterClassa komentiral: "Če bi bila v šoli takšna predavanja, bi manj špricali."

Mojmir je prvi MasterClass Slovenija zaključil z odličnim zajtrkom. FOTO: POP TV icon-expand

Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija jutri ob 21.15 na POP TV.