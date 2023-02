Lucijan Lipovšek: če kdo dvomi vanj, mu dokaže nasprotno

Lucijan Lipovšek je nekdanji reševalec in vojak rezervist, ki se ne boji novih izzivov. Njegov naslednji je tekmovanje v kuhinji MasterChefa, zaveda pa se, da ne bo lahek.

Lucijan Lipovšek bo v novi sezoni MasterChefa Slovenija užival in se dokazoval v enem svojih najljubših hobijev. Med lonce se je resneje vrgel v študentskih letih v Kopru. Pravi, da na študentske bone ni bilo dobre ponudbe, zato je stvari vzel v svoje roke, od takrat pa je preteklo že veliko vode. Lucijan: "Iz časov, ko sem si znal skuhati le špagete s tuno do sedaj, menim, da sem naredil velik korak naprej in napredoval do tega nivoja, da razumem kuhinjo in zares uživam v njej." Zaveda pa se, da bo kuhanje v MasterChefu zahtevno, to pa zaradi konkurence, kamer, sodnikov in časovnih omejitev.

icon-expand Planica 400 ni bila lahka preizkušnja.

Poleg kuhanja sta njegova najljubša hobija kolesarjenje in gorništvo. Za seboj ima kar nekaj podvigov, ki nazorno izkazujejo njegovo trmo in vztrajnost. Ko mu ljudje rečejo, da je nekaj pretežko, jim namreč dokaže nasprotno, tako je opravil tudi z vzponom na planiško letalnico. Lucijan: "Absolutno je Planica 400 tekmovanje, na katerem res nisem užival, ampak je pa nor občutek, ko prideš na vrh. Gorništvo pa je tudi posebna vrsta meditacije. Še posebej če je vse idealno, kar pa ni vedno. Z najboljšim prijateljem sva se enkrat malo uštela pri porabi vode. Ko je v gorah vroče, je res pekel. Voda ne teče iz vsake skale, sploh ne v sušnem obdobju. A sva mislila, da imava srečo in da sva rešena, ko sva pod eno razpoko našla kapljanje vode, kamor sva podstavila plastenke, da ko prideva z vrha, pridobiva kakšen deciliter potrebne vode. A dobila sva le za požirek. Pred nama pa je bil cel dan hoje do najbližje koče po vročem soncu. Takrat mislim, da sem preživljal največje napore in da se tudi 10 Planic 400 ne more primerjati s tem."

icon-expand Lucijan: "Ko je v gorah vroče, je res pekel." FOTO: 24UR

Za protiutež adrenalinskim podvigom pa se 27-letni Radečan ukvarja z glasbo tako kot njegova skoraj celotna širša družina na amaterski ali na profesionalni ravni v klasični smeri. Je tudi član pihalnega orkestra Slovenskih železnic. Lucijan: "Z orkestrom je povezan velik del moje družine, oče je dirigent, mama je teta iz ozadja, brat in sestra tudi igrata rog, punca Tjaša igra flavto in imam še štiri bratrance, ki so tudi člani orkestra. Sam sem član postal pri 11 letih. Z orkestrom redno hodimo na turneje, kjer se vedno zgodijo kakšne dogodivščine, s katerimi se ni ravno za hvaliti."

icon-expand Pri 11 letih je postal član pihalnega orkestra Slovenskih železnic.

Lucijan je ekonomist, zaposlen je v logističnem podjetju, hodil pa je tudi na srednjo zdravstveno šolo in nekaj časa delal kot reševalec, kar je bilo delo z veliko odgovornostjo za takrat samo 800 evrov. Lucijan: "Kot reševalec na srečo nisem doživljal strašno groznih dogodkov, prav tako ne kot zdravstveni tehnik na pediatriji. Večjo pozornost bi morali nameniti spoštovanju poklicev v zdravstvu, še posebej zdravstvenih tehnikov oziroma medicinskih sester, kajti ta odgovornost in pritisk, ki ga doživljajo, resnično nista vredna 800 evrov. Sedaj se je plača malce dvignila, a vseeno premalo."

icon-expand Lucijan je ponosen na to, da je služil vojaški rok.