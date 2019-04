Matejo Ulaga so njeni sotrpini v šovu MasterChef Slovenija odrešili muk, ki bi jih morala prestajati zaradi kuhanja z mesom. Kot verjetno že veste, je Mateja veganka, in koliko ji je ta lepa gesta sotekmovalcev v resnici pomenila, si morda lahko predstavljajo samo tisti, ki ne pripravljajo in ne jedo mesa. Mateja razkriva, kaj se je v tistih trenutkih dogajalo v kuhinji MasterChefa in v njeni glavi: "Ko mi je sodnik Luka namignil, da bodo sledili koraki z obdelavo račke, se mi je zameglilo pred očmi in me je hudo stisnilo, ker sem vedela, da to pomeni konec tekmovanja zame, česar si nikakor nisem želela! "To ne more biti res!" je vse kričalo v meni. Vendar ni bilo izhoda, ni bilo videti rešitve, ker sem vedela, da račke ne bom mogla prijeti v roke. Niti na balkon nisem hotela več gledati in poslušati spodbudnih krikov sotekmovalcev. Čutila sem tudi jezo, preostala pa mi je le predaja … In nato Luka začne govoriti o nekem zvončku odrešitve, pa sploh nisem razumela, o čem govori, ker so me čustva povsem prevzela. In še ko govori, da bodo tekmovalci lahko nekoga rešili, nisem mogla verjeti, da slišim prav ... Ali je to mogoče? Ohromim, ko zagledam Teškyja, da me gleda in hodi proti meni... "Ali je to mogoče", "Torej se čudeži dogajajo?" To mi gre skozi možgane in od vse sreče, ki me preveva, se skoraj zgrudim. Resnično se je moje telo prelomilo, in če me ne bi Tešky podprl, bi se kar sesula ... od sreče, ganjenosti, hvaležnosti, začudenja! Kako nepopisno hvaležna sem bila vsem: sotekmovalcem, ki so me izbrali in tudi sodnikom in produkciji, da se jim je ta ideja sploh porodila! Res ganjena in srečna do konca!"