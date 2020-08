'Če izkoristiš priložnost, se lahko po kuharskem šovu življenje obrne na glavo'

Karim Merdjadi, del sodniške trojice v kuharskem šovu MasterChef Slovenija, je v najmanj predvidljivem letu izpeljal velik projekt, ki ga je načrtoval daljši čas. V središču Ljubljane je predstavil nov atelje, kjer želi svoje sladke dobrote, ki jih ustvarja skupaj s hčerko Niko, približati ljudem. Ker se približuje tudi jesenski del šeste sezone kuharskega šova, je povedal tudi, katera jed, ki so jo pripravili tekmovalci, mu je najbolj ostala v spominu.

Karim Merdjadi je s svojim butikom, v katerem med drugim prodaja tudi slovite makrone, prevetril center Ljubljane. Sladke dobrote je že več let želel narediti dostopnejše za vse več ljudi, projekt pa se je izkazal kot precej bolj zahteven, kot je bil videti na prvi pogled. "Izziv je bil velik. Predvsem zato, ker stopamo v neznano, ker je to naš prvi butik. Izziv je bil tudi zato, ker smo se znašli v času covida-19, hkrati pa smo morali celoten projekt izpeljati pod velikim nadzorom in omejitvami, ker smo morali usklajevati gradbena dela, delavce, da smo tako v celoti prenovili podobo ateljeja,"je povedal Karim, ki ga številni z navdušenjem spremljajo v kuharskem šovu MasterChef Slovenija. Kljub temu da so morali odprtje prestaviti za dva meseca, so veseli, da je družinska strast do slaščic dobila novo podobo.

icon-expand Karim Merdjadi z novim butikom osvaja Ljubljano. FOTO: Damjan Žibert

Vedno nasmejani Karim je svojo strast do sladkih jedi prenesel tudi na 23-letnoNiko, s katero skupaj ustvarjata v Kamniku, kjer imajo proizvodnjo. Na pomoč jima je priskočila tudi soproga in mama Helena, ki ohranja stik s strankami. "Gremo korak za korakom, življenje zajemamo z majhno žlico. Ostajamo pri proizvodnji in butiku, ker ne vemo, kaj nas čaka naslednje leto," opisuje svoje odločitve slaščičarski mojster, "nočemo imeti masovne proizvodnje in prodaje, ker pri tem trpi kakovost. Mislim, da je boljše, če ostanemo manjši, butični, kakovostni."

Med pogovorom za 24ur.com je pohvalil tudi svojo hčerko, ki bo nadaljevala njegovo poslanstvo. "Nika je po izobrazbi frizerka. Ob vpisu na srednjo šolo se je odločala med frizersko in slaščičarsko. Nisem želel vplivati na to, imam vsaj nekoga, ki me lahko doma ostriže,"je v smehu dejal Karim. "Poleg prakse ni Nika opravila niti enega delovnega dne v frizerskem salonu. Takoj se je odločila, da bo začela delati z mano. Nato smo se v roku enega leta odločili, da jo pošljemo na izobraževanje v Francijo, na akademijo za slaščičarje in peke. Najprej je šla delat program za ljubiteljske kuharje, opravila ga je kot najboljša v razredu, naslednje leto pa se je udeležila še tečaja za profesionalce, ki ga je tudi uspešno opravila. Zdaj je moja desna roka. Ko jaz snemam v studiu, ona opravlja vse potrebne stvari. Jaz samo poskrbim za papirologijo." Pri proizvodnji in prodaji sladic so se načrtno odločili za hitro zamrzovanje. "Zadnjih pet let, odkar smo na slovenskem trgu, delamo na isti princip. Z zamrzovanjem ohranimo kakovost, da se sladice ne starajo in ne sušijo, hkrati pa ohranjajo obliko. Stranka lahko sladico vzame domov brez bojazni, da bi se uničila ali posušila. Tudi sam transport je lažji, ker je sladica trda in jo lahko enostavno pripelješ domov,"je Karim pojasnil sistem, ki se zdi najbolj primeren za takšne vrste jedi.

Brez udeleževanja kulinaričnih dogodkov je težko približati svoje izdelke širši množici ljudi, tako je Karim s svojimi slaščicami že štiri leta del projekta Odprta kuhna, kjer je stkal številna prijateljstva z drugimi ponudniki. V letošnjem letu je tovrstne dogodke prizadel izpad turistov, a optimizma ne zmanjka:"Imamo velik primanjkljaj turistov zaradi covida-19. Najboljša meseca, ko Odprto kuhno obišče ogromno ljudi, smo bili na žalost v karanteni. Letos pa se prav tako družimo samo v Ljubljani in ne po drugih lokacijah po Sloveniji. Opazimo pa, da je zadnje dva tedna večji obisk kot prej, a daleč od tistega, kar smo bili vajeni prejšnja leta."Ob vprašanju, zakaj je projekt Odprte kuhne nekaj posebnega, pa odgovori: "Celotna zasnova, organizator, ki je res kakovosten, odlični ponudniki in vzdušje. Vse sooblikuje odličen koncept. Soponudniki postanejo tvoji prijatelji, ker se od druge polovice marca do konca oktobra srečujemo tudi po trikrat na teden." Karimovo življenje pa je zaznamovalo tudi sodelovanje pri šovu MasterChef Slovenija, katerega je del že od samega začetka. "Malo bi bilo nenavadno, če bi se projekt za vedno zaključil. Vsako leto naredim načrt za vse mesece in vedno vem, kdaj bom svoj čas posvetil snemanju šova. Všeč mi je, ker grem za nekaj časa iz svojega običajnega okolja v neke druge sfere, in življenje je takoj bolj dinamično. Kljub vsemu pa se je vseeno vedno prijetno vrniti nazaj v proizvodnjo slaščic."

icon-expand "Življenje se ti lahko obrne na glavo." FOTO: Damjan Žibert

Kakšen pa je njegov nasvet vsem, ki razmišljajo o prijavi na kuharski šov, ki ga spremlja cela Slovenija? "Izkušnja je pozitivna, ni negativnih izkušenj, so samo tiste, iz katerih se nič ne naučiš. Če si ljubiteljski kuhar in rad kuhaš, se lahko v šovu veliko naučiš iz lastnih napak in iz naših komentarjev. Hkrati pa spoznaš nove prijatelje, lahko pa je tudi odskočna deska za samostojno pot v kulinariki. Železo se kuje, ko je še vroče, zato moraš znati izkoristiti tisto leto, ko si zanimiv za gledalce in življenje se ti lahko obrne na glavo." Slaščičarski mojster se večkrat tudi srečuje z nekdanjimi tekmovalci in se rad sproščeno pogovori, ko ni razmerja sodnik in tekmovalec. Tako je pred kratkim v Portorožu obiskal zmagovalca Masterchefa 2016 Darka Klemna, ki svojo kulinarično pot nadaljuje z Master busom. Karim ima sicer lepe spomine na skoraj vse pretekle kuharske izzive, v spominu pa mu je najbolj ostala izkušnja, ko se mu je v šovu pridružila soproga Helena, tekmovalci pa so morali pripraviti poročno torto. "Imela sva smolo s poročno torto, ker je bila rahlo slana. Zato je bilo zabavno videti, kako bodo to tekmovalci izpeljali. Po okusu so vse prekašale tisto s poroke,"je z veseljem povedal Karim, z njim pa se je strinjala tudi Helena.

icon-expand Slaščičarski mojster je izredno ponosen na svojo hčerko Niko. FOTO: Damjan Žibert

Karim pa pri tekmovalcih najbolj ceni trud, ki ga vložijo v pripravo jedi: "Vedno raje poiščem pozitivne besede, ker vem, da bodo tekmovalcem bolj koristile kot graja. Slabo stvar lahko poveš tudi diplomatsko. Ko pa nekdo vzame izziv z levo roko, me razjezi odnos, ker ni pošteno do sodnikov in ni pošteno do sotekmovalcev." Za konec pa je priljubljeni kuharski sodnik povedal še nekaj besed o svoji specialiteti – makroni. "Ponosen sem na vse okuse makronov, če bi moral s težavo izbrati enega, bi bila to kombinacija mlečne čokolade, sira z modro plesnijo in solnega cveta. Ta okus smo tako dobro dodelali, vendar ni za širšo množico ljudi, je okus za posameznike, ki jim je to všeč. Večina ljudi sicer kupuje makrone za otroke, zato je prodaja takšnih delikatesnih makronov težja, a smo vztrajali zaradi pozitivnih odzivov na okus." Ob tem je Karim še razkril dva nova okusa, ki prihajata jeseni: "Buča, ganaš, narejen na osnovi bučnega pireja in bučnega olja, notri bo džem iz bučnega olja, hkrati pa želimo vključiti tudi bučna semena. Drugi okus pa bo kostanjev z rumom in kostanjevim džemom. Razmišljamo tudi o okusu z ruby čokolado, a tega moramo še izoblikovati." Brbončice gostov je do zdaj tako razvajal s 50 različnimi okusi makronov, v redni ponudbi pa jih lahko najdete 38, na ostale sezonske pa moramo strpno počakati.