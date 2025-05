Čisti užitek, Nataliji so uspele najlepše praline vseh sezon

Mojster Maks in njegove sladke delikatese

Na individualnem izzivu so se pomerile ... Luka Jezeršek : " Nocoj boste imele opravka z majhnim in popolno oblikovanim presenečenjem. " Ko je besedo prevzel Karim Merdjadi , so tekmovalke pravilno ugotovile, da bodo pripravljale praline, sodniki pa so jim pripeljali pomoč. Karim: " Izdelava pralin zahteva roko mojstra, zato smo v MasterChef kuhinjo povabili nekoga, ki jih obvlada do popolnosti. " Pridružil se jim je Maks Pogačnik . Strast do pralin se je v njem prebudila že v otroštvu, saj je že njegov oče Uroš izdeloval čokolado in tudi praline. Maks je s tekmovalkami z veseljem delil nasvete, in sicer med pripravo pralin z okusom maline in sirove torte. Gost je požel navdušenje tako tekmovalk kot Karima, sledilo je okušanje.

Izziv za tekmovalke

Tekmovalke so morale pripraviti 12 popolnih pralin in z njimi napolniti škatlice, ki so jih čakale na kuharskih postajah. Na voljo so imele 120 minut in ves čas odprto trgovino. Anamarija je morala spremeniti načrt, saj ni našla sestavine za svoj prvotno idejo. Natalija se je odločila, da bo pripravila kar dva okusa. Ko je Anamarija na njenem pultu zagledala iste sestavine, je izgubila fokus. Nato je želela pripraviti nekaj povsem tretjega, a sprva ni imela prave ideje. Šele takrat, ko ji je Jure z balkona omenil matcho in čaje, se je spomnila na hladen matcha latte, ki ji je zelo všeč. Poleg tega sta ji Luka in Karim povedala, da je izbrala napačno barvo. Odločila se je, da barve sploh ne bo uporabila. Tudi Barbara je po napaki z barvo sprejela enako odločitev.

Davida je imela težave pri postopku temperiranja čokolade, zaradi česar je izgubila veliko časa. Pia je bila izredno motivirana, a ko je obrnila model, sta ji iz njega stekli barva in čokolada. Miša je bila suverena, še bolj Natalija, ki je praline pripravljala umirjeno in z veseljem. Barbara in Davida sta se znova lotili temperiranja čokolade, toda slednji tudi tokrat ni uspelo. Tudi Anamarija je ugotovila, da je njena čokolada premehka, in se je znova lotila temperiranja, ker pa se je čas iztekal, je bila že malce vdana v usodo. Praline je nato napolnila in jih tudi takoj zaprla. Karte so se premešale, ko so tekmovalke poskušale dobiti pralineje iz modelčkov. Miši in Pii to ni uspelo.